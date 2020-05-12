Теракт в Афганистане: в числе погибших есть новорожденные

Иллюстративное фото (flickr)

Террористы атаковали больницу и роддом

В числе погибших в результате сегодняшнего теракта в Афганистане есть двое новорожденных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, террористы, замаскированные под полицейских атаковали больницу в столице Афганистана, Кабуле. В результате они убили 16 человек, в том числе двух новорожденных из роддома, управляемого международной гуманитарной организацией "Врачи без границ".

"Нападавшие стреляли в кого-либо в этой больнице без причины. Это государственная больница, и многие люди приводят своих женщин и детей на лечение", - рассказал Рамазан Али, очевидец произошедшего.

В этот же день в результате другого нападения в восточной провинции Нангахар террорист-смертник взорвал бомбу на похоронах командира полиции, в котором участвовали правительственные чиновники и члены парламента. Было убито по меньшей мере 24 человека и 68 человек ранено. Власти заявили, что число жертв может быть выше.

Пока ни одна группировка не взяла ответственности за атаки. Талибан, основная группа афганских исламистских повстанцев, которая заявляет, что прекратила нападения на города в соответствии с соглашением о выводе войск США, отрицает причастность к обоим атакам.

Также РБК-Украина писало, что в начале марта в Кабуле произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. Жертвами нападения боевиков "Исламского государства" тогда стали как минимум 32 человека.

Кроме этого, ранее в Афганистане задержали главаря местной ячейки ИГИЛ, который ответственен за недавнее нападение на храм сикхов в Кабуле, в результате которого погибли 25 человек.