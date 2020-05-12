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В Афганистане в результате терактов погибли несколько десятков человек

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 17:13
В Афганистане в результате терактов погибли несколько десятков человек
Иллюстративное фото (flickr)

Террористы атаковали больницу в Кабуле и похоронную процессию в восточной провинции страны

Сегодня в Афганистане произошло два террористических нападения - на больницу в Кабуле и похоронную церемонию в провинции Нангархар, погибли около 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Сегодня утром неизвестные ворвались в родильное отделение больницы в столице Афганистана - Кабуле. Нападавших было несколько. По данным Министерства внутренних дел, по меньшей мере трое боевиков в полицейской форме вошли в больницу, после чего бросили несколько гранат и начали стрелять. Полиция отчиталась о ликвидации троих нападавших. В результате теракта погибли 14 человек, еще столько же получили ранения разной степени тяжести.

Второй теракт произошел в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Бомба взорвалась на похоронах главы полиции одного из районов. Представитель правительства провинции Аттаулла Хогьяни сказал, что на данный момент не известно наверняка, был ли это взрыв от заложенной бомбы или устройство привел в действие террорист-смертник. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, еще 56 получили ранения.

Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты.

Напомним, в начале марта в Кабуле произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. Тогда жертвами нападения боевиков "Исламского государства" стали как минимум 32 человека.

Спустя месяц в Афганистане задержали главу местного отделения "ИГИЛ" Аслама Фаруки. Местные спецслужбы заявили, что Фаруки является ответственным за нападение на храм сикхов в Кабуле.

ИГИЛ активен в Афганистане с 2015 года. С тех пор джихадисты устроили ряд терактов в стране. В последнее время борьбу с ним вели одновременно военные Афганистана, США и боевики радикального исламского движения "Талибан".

Теги Новости Украины АфганистанКабулТеракт
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