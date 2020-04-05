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В Афганистане задержали главаря местной ячейки ИГИЛ

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 11:17
В Афганистане задержали главаря местной ячейки ИГИЛ
Фото: боевики ИГИЛ (YouTube screenshot)

Этот главарь ответственен за недавнее нападение на храм сикхов в Кабуле, в результате которого погибли 25 человек

В Афганистане сегодня, 5 апреля, задержали главу местного отделения "Исламского государства" Аслама Фаруки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Вместе с ним были задержаны еще 19 джихадистов.

Местные спецслужбы сообщают, что Фаруки является ответственным за недавнее нападение на храм сикхов в Кабуле, в результате которого погибли 25 человек, а пострадали не менее 150.

Так, очаг ИГИЛ активен в Афганистане с 2015 года. С тех пор джихадисты устроили ряд терактов в стране. Отмечается, что в последние месяцы центр ослаблен, борьбу с ним ведут одновременно военные Афганистана, США и боевики радикального исламского движения "Талибан".

Напомним, в январе террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ) выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей. Им стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Его избрали лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Как писало РБК-Украина ранее, Соединенные Штаты провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп.

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