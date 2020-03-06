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В Афганистане возросло число жертв теракта в Кабуле

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 20:53
В Афганистане возросло число жертв теракта в Кабуле
Фото: стрельба в Кабуле (DW)

Жертвами теракта стали более 30 человек

Количество погибших и пострадавших в результате сегодняшней стрельбы в столице Афганистана выросло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным представителя Министерства внутренних дел Афганистана, жертвами нападения боевиков "Исламского государства" в Кабуле стали как минимум 32 человека.

Во время стрельбы был ранен еще 81 человек.

Напомним, 6 марта в Кабуле произошла стрельба во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов, в которой принимал участие премьер-министр Абдулла Абдулла. Изначально было известно, что в результате нападения 27 человек погибли, еще 29 получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что ответственность за стрельбу в Кабуле взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство". Боевики заявили, что именно они ответственны за стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Али Абдулы Мазари в Кабуле.

Кроме того, ранее сообщалось, что через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов, боевики "Талибана" атаковали правительственные силы Афганистана. Это было первое нападение талибов после подписания мирного соглашения.

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Новости Украины АфганистанКабулТерактСтрельба
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