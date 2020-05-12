Теракт в Афганістані: у числі загиблих є новонароджені

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Терористи атакували лікарню та пологовий будинок

У числі загиблих в результаті сьогоднішнього теракту в Афганістані є двоє новонароджених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, терористи, замасковані під поліцейських атакували лікарні в столиці Афганістану, Кабулі. У результаті вони вбили 16 осіб, у тому числі двох немовлят з пологового будинку, керованого міжнародною гуманітарною організацією "Лікарі без кордонів".

"Нападники стріляли у кого-небудь в цій лікарні без причини. Це державна лікарня, і багато людей приводять своїх жінок і дітей на лікування", - розповів Рамазан Алі, очевидець події.

У цей же день в результаті іншого нападу в східній провінції Нангахар терорист-смертник підірвав бомбу на похоронах командира поліції, в якому взяли участь урядовці та члени парламенту. Було вбито щонайменше 24 людини та 68 осіб поранено. Влада заявила, що кількість жертв може бути вище.

Поки жодне угрупування не взяло відповідальність за атаки. Талібан, основна група афганських ісламістських повстанців, яка заявляє, що припинила напади на міста відповідно до угоди про виведення військ США, заперечує причетність до обох атак.

Також РБК-Україна писало, що на початку березня в Кабулі відбулася стрілянина під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, в якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла. Жертвами нападу бойовиків "Ісламської держави" тоді стали як мінімум 32 людини.

Крім цього, раніше в Афганістані затримали ватажка місцевого осередку ІДІЛ, який відповідальний за недавній напад на храм сикхів у Кабулі, в результаті якого загинули 25 людей.