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Тепловий і сонячний удар: коли треба викликати "швидку"

В Україні панує нестерпна спека, що може призвести до сонячного і теплового ударів (фото: Freepik)
Автор: Ірина Сандул

Україну накрила спека, стовпчики термометрів підіймаються до +37°C. Організм в таку погоду швидко перегрівається, особливо без доступу до тіні чи води. Це може призвести до теплового або сонячного удару - небезпечних станів, які загрожують здоров’ю й життю.

РБК-Україна розповідає, чим відрізняється тепловий удар від сонячного, як вчасно помітити небезпеку і надати першу допомогу.

Тепловий і сонячний удари: у чому різниця

Обидва стани спричинені нездатністю тіла охолоджуватися за високої температури. Основна різниця полягає в тому, що тепловий удар може виникнути як надворі, так і в будь-якому перегрітому приміщенні і впливає на весь організм, тоді як сонячний удар спричинений прямим впливом сонячних променів на голову та шию і уражає переважно головний мозок.

У людини, який тривалий час перебувала під пекучим сонцем, можуть одночасно спостерігатися ознаки і теплового, і сонячного удару.

Як організм реагує на перегрівання

У нормі тіло намагається охолодитися через потовиділення. Шкіра як головний орган терморегуляції активно виділяє піт, що допомагає знижувати температуру.

Але коли ця система не справляється:

  • зростає температура тіла до позначок понад 40°C
  • порушується кровообіг
  • виникає гіпоксія, тобто клітинам бракує кисню
  • уражаються життєво важливі органи, насамперед головний мозок.

Нервова система дуже чутлива до перегрівання, тому одним із перших тривожних сигналів є порушення свідомості.

Як розпізнати сонячний удар

Симптомами сонячного удару є:

  • почервоніння шкіри обличчя
  • шум у вухах
  • пришвидшене дихання і серцебиття
  • головний біль
  • поява “мушок” перед очима, затуманення зору
  • непритомність

Також можуть виникати нудота, блювання та діарея, особливо у дітей.

Як розпізнати тепловий удар

Перші ознаки:

  • млявість, втома, дратівливість
  • пришвидшене дихання та серцебиття
  • значне почервоніння шкіри
  • запаморочення
  • підвищена пітливість
  • сильна спрага

У більш тяжких випадках:

  • дезорієнтація
  • нудота
  • непритомність
  • судоми

У разі тяжкої форми теплового удару пітливості немає, шкіра стає сухою і гарячою.

Хто в зоні ризику

Найбільш вразливими є:

  • діти до 9 років - у них ще недостатньо розвинена система терморегуляції
  • люди похилого віку - через ослаблений метаболізм і порушення судинних реакцій
  • особи з деменцією або іншими когнітивними порушеннями - погіршення їхнього стану часто не пов’язують із перегріванням, при цьому втрачається дорогоцінний час

Влітку люди дуже уразливі до теплових та сонячних ударів та їх наслідків (фото: Freepik)

Як допомогти людині з тепловим і сонячним ударом

Насамперед необхідно охолодити організм:

  • перенести людину в тінь або прохолодне приміщення
  • зняти зайвий одяг
  • обливати прохолодною водою або прикласти мокрий рушник
  • прикласти пакети з льодом до пахв, шиї та спини
  • вентилювати повітря (використовувати віяло, вентилятор або ввімкнути кондиціонер, поступово знижуючи температуру)
  • дати пити воду маленькими ковтками

У тяжких випадках:

  • якщо людина непритомна або її стан швидко погіршується - викликати бригаду екстреної допомоги
  • не залишати постраждалого самого
  • дізнатися у свідків, що сталося, щоб передати інформацію медикам

Чим небезпечні тепловий і сонячний удар

Якщо людині своєчасно не надати допомогу, можливий розвиток тяжких ускладнень.

Теплові судоми

Це болючі м’язові спазми, які зазвичай виникають у м’язах рук, ніг або живота внаслідок зневоднення та порушення балансу електролітів в організмі.

Ураження внутрішніх органів

  • Нирки можуть втратити здатність нормально функціонувати, що загрожує нирковою недостатністю
  • Серце зазнає надмірного навантаження, що може призвести до аритмії або серцевої недостатності
  • Головний мозок стає вразливим до перегрівання, через що порушуються когнітивні функції та координація

Гіпертонічний криз

Це небезпечне підвищення артеріального тиску, яке може спричинити інсульт або тяжкі ускладнення з боку серцево-судинної системи.

Коматозний стан

У тяжких випадках після теплового або сонячного удару можливий розвиток коми - стану, за якого людина втрачає свідомість і не реагує на зовнішні подразники.

Смерть

За найгіршого сценарію внаслідок значного ураження внутрішніх органів і за відсутності лікування може настати смерть.

Як уникнути перегрівання

Щоб запобігти сонячному і тепловому удару, лікарі рекомендують:

  • не виходити надвір у найспекотніші години доби - з 11:00 до 16:00
  • носити легкий одяг з натуральних тканин і головний убір
  • пити воду, навіть якщо немає відчуття спраги
  • уникати фізичних навантажень у спеку
  • не залишати дітей і людей похилого віку у закритих авто.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: сайти WebMD і Mayo Clinic.

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