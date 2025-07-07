Тепловий і сонячний удар: коли треба викликати "швидку"

Україну накрила спека, стовпчики термометрів підіймаються до +37°C. Організм в таку погоду швидко перегрівається, особливо без доступу до тіні чи води. Це може призвести до теплового або сонячного удару - небезпечних станів, які загрожують здоров’ю й життю.
РБК-Україна розповідає, чим відрізняється тепловий удар від сонячного, як вчасно помітити небезпеку і надати першу допомогу.
Обидва стани спричинені нездатністю тіла охолоджуватися за високої температури. Основна різниця полягає в тому, що тепловий удар може виникнути як надворі, так і в будь-якому перегрітому приміщенні і впливає на весь організм, тоді як сонячний удар спричинений прямим впливом сонячних променів на голову та шию і уражає переважно головний мозок.
У людини, який тривалий час перебувала під пекучим сонцем, можуть одночасно спостерігатися ознаки і теплового, і сонячного удару.
У нормі тіло намагається охолодитися через потовиділення. Шкіра як головний орган терморегуляції активно виділяє піт, що допомагає знижувати температуру.
Але коли ця система не справляється:
Нервова система дуже чутлива до перегрівання, тому одним із перших тривожних сигналів є порушення свідомості.
Симптомами сонячного удару є:
Також можуть виникати нудота, блювання та діарея, особливо у дітей.
Перші ознаки:
У більш тяжких випадках:
У разі тяжкої форми теплового удару пітливості немає, шкіра стає сухою і гарячою.
Найбільш вразливими є:
Насамперед необхідно охолодити організм:
У тяжких випадках:
Якщо людині своєчасно не надати допомогу, можливий розвиток тяжких ускладнень.
Теплові судоми
Це болючі м’язові спазми, які зазвичай виникають у м’язах рук, ніг або живота внаслідок зневоднення та порушення балансу електролітів в організмі.
Ураження внутрішніх органів
Гіпертонічний криз
Це небезпечне підвищення артеріального тиску, яке може спричинити інсульт або тяжкі ускладнення з боку серцево-судинної системи.
Коматозний стан
У тяжких випадках після теплового або сонячного удару можливий розвиток коми - стану, за якого людина втрачає свідомість і не реагує на зовнішні подразники.
Смерть
За найгіршого сценарію внаслідок значного ураження внутрішніх органів і за відсутності лікування може настати смерть.
Щоб запобігти сонячному і тепловому удару, лікарі рекомендують:
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Під час написання матеріалу були використані джерела: сайти WebMD і Mayo Clinic.