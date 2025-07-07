Тепловой и солнечный удар: когда надо вызывать "скорую"

Украину накрыла жара, столбики термометров поднимаются до +37°C. Организм в такую погоду быстро перегревается, особенно без доступа к тени или воде. Это может привести к тепловому или солнечному удару - опасным состояниям, которые угрожают здоровью и жизни.
РБК-Украина рассказывает, чем отличается тепловой удар от солнечного, как вовремя заметить опасность и оказать первую помощь.
Оба состояния вызваны неспособностью тела охлаждаться при высокой температуре. Основная разница заключается в том, что тепловой удар может возникнуть как на улице, так и в любом перегретом помещении и влияет на весь организм, тогда как солнечный удар вызван прямым воздействием солнечных лучей на голову и шею и поражает преимущественно головной мозг.
У человека, который длительное время находился под палящим солнцем, могут одновременно наблюдаться признаки и теплового, и солнечного удара.
В норме тело пытается охладиться через потоотделение. Кожа как главный орган терморегуляции активно выделяет пот, что помогает снижать температуру.
Но когда эта система не справляется:
Нервная система очень чувствительна к перегреванию, поэтому одним из первых тревожных сигналов является нарушение сознания.
Симптомами солнечного удара являются:
Также могут возникать тошнота, рвота и диарея, особенно у детей.
Первые признаки:
В более тяжелых случаях:
В случае тяжелой формы теплового удара потливости нет, кожа становится сухой и горячей.
Наиболее уязвимыми являются:
Прежде всего необходимо охладить организм:
В тяжелых случаях:
Если человеку своевременно не оказать помощь, возможно развитие тяжелых осложнений.
Тепловые судороги
Это болезненные мышечные спазмы, которые обычно возникают в мышцах рук, ног или живота вследствие обезвоживания и нарушения баланса электролитов в организме.
Поражение внутренних органов
Гипертонический криз
Это опасное повышение артериального давления, которое может вызвать инсульт или тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Коматозное состояние
В тяжелых случаях после теплового или солнечного удара возможно развитие комы - состояния, при котором человек теряет сознание и не реагирует на внешние раздражители.
Смерть
При худшем сценарии вследствие значительного поражения внутренних органов и при отсутствии лечения может наступить смерть.
Чтобы предотвратить солнечный и тепловой удар, врачи рекомендуют:
Вас может заинтересовать
При написании материала были использованы источники: сайты WebMD и Mayo Clinic.