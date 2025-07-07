RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Тепловой и солнечный удар: когда надо вызывать "скорую"

В Украине царит невыносимая жара, что может привести к солнечному и тепловому ударам (фото: Freepik)
Автор: Ірина Сандул

Украину накрыла жара, столбики термометров поднимаются до +37°C. Организм в такую погоду быстро перегревается, особенно без доступа к тени или воде. Это может привести к тепловому или солнечному удару - опасным состояниям, которые угрожают здоровью и жизни.

РБК-Украина рассказывает, чем отличается тепловой удар от солнечного, как вовремя заметить опасность и оказать первую помощь.

Тепловой и солнечный удары: в чем разница

Оба состояния вызваны неспособностью тела охлаждаться при высокой температуре. Основная разница заключается в том, что тепловой удар может возникнуть как на улице, так и в любом перегретом помещении и влияет на весь организм, тогда как солнечный удар вызван прямым воздействием солнечных лучей на голову и шею и поражает преимущественно головной мозг.

У человека, который длительное время находился под палящим солнцем, могут одновременно наблюдаться признаки и теплового, и солнечного удара.

Как организм реагирует на перегрев

В норме тело пытается охладиться через потоотделение. Кожа как главный орган терморегуляции активно выделяет пот, что помогает снижать температуру.

Но когда эта система не справляется:

  • возрастает температура тела до отметок более 40°C
  • нарушается кровообращение
  • возникает гипоксия, то есть клеткам не хватает кислорода
  • поражаются жизненно важные органы, прежде всего головной мозг.

Нервная система очень чувствительна к перегреванию, поэтому одним из первых тревожных сигналов является нарушение сознания.

Как распознать солнечный удар

Симптомами солнечного удара являются:

  • покраснение кожи лица
  • шум в ушах
  • учащенное дыхание и сердцебиение
  • головная боль
  • появление "мушек" перед глазами, затуманивание зрения
  • обморок

Также могут возникать тошнота, рвота и диарея, особенно у детей.

Как распознать тепловой удар

Первые признаки:

  • вялость, усталость, раздражительность
  • учащенное дыхание и сердцебиение
  • значительное покраснение кожи
  • головокружение
  • повышенная потливость
  • сильная жажда

В более тяжелых случаях:

  • дезориентация
  • тошнота
  • обморок
  • судороги

В случае тяжелой формы теплового удара потливости нет, кожа становится сухой и горячей.

Кто в зоне риска

Наиболее уязвимыми являются:

  • дети до 9 лет - у них еще недостаточно развита система терморегуляции
  • пожилые люди - из-за ослабленного метаболизма и нарушения сосудистых реакций
  • лица с деменцией или другими когнитивными нарушениями - ухудшение их состояния часто не связывают с перегреванием, при этом теряется драгоценное время

Летом люди очень уязвимы к тепловым и солнечным ударам и их последствиям (фото: Freepik)

Как помочь человеку с тепловым и солнечным ударом

Прежде всего необходимо охладить организм:

  • перенести человека в тень или прохладное помещение
  • снять лишнюю одежду
  • обливать прохладной водой или приложить мокрое полотенце
  • приложить пакеты со льдом к подмышкам, шее и спине
  • вентилировать воздух (использовать веер, вентилятор или включить кондиционер, постепенно снижая температуру)
  • дать пить воду маленькими глотками

В тяжелых случаях:

  • если человек без сознания или его состояние быстро ухудшается - вызвать бригаду экстренной помощи
  • не оставлять пострадавшего одного
  • узнать у свидетелей, что произошло, чтобы передать информацию медикам

Чем опасны тепловой и солнечный удар

Если человеку своевременно не оказать помощь, возможно развитие тяжелых осложнений.

Тепловые судороги

Это болезненные мышечные спазмы, которые обычно возникают в мышцах рук, ног или живота вследствие обезвоживания и нарушения баланса электролитов в организме.

Поражение внутренних органов

  • Почки могут потерять способность нормально функционировать, что грозит почечной недостаточностью
  • Сердце испытывает чрезмерную нагрузку, что может привести к аритмии или сердечной недостаточности
  • Головной мозг становится уязвимым к перегреванию, из-за чего нарушаются когнитивные функции и координация

Гипертонический криз

Это опасное повышение артериального давления, которое может вызвать инсульт или тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Коматозное состояние

В тяжелых случаях после теплового или солнечного удара возможно развитие комы - состояния, при котором человек теряет сознание и не реагирует на внешние раздражители.

Смерть

При худшем сценарии вследствие значительного поражения внутренних органов и при отсутствии лечения может наступить смерть.

Как избежать перегревания

Чтобы предотвратить солнечный и тепловой удар, врачи рекомендуют:

  • не выходить на улицу в самые жаркие часы суток - с 11:00 до 16:00
  • носить легкую одежду из натуральных тканей и головной убор
  • пить воду, даже если нет ощущения жажды
  • избегать физических нагрузок в жару
  • не оставлять детей и пожилых людей в закрытых авто.

Вас может заинтересовать

При написании материала были использованы источники: сайты WebMD и Mayo Clinic.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеСкорая