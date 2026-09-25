Теплотраса на Теремках: у КМДА пояснили, чому не обрали інший маршрут

За його словами, варіант прокладання траси проспектом Глушкова коштував би понад 300 млн гривень, тоді як маршрут вулицею Теремківською обійшовся б у меншу суму.

"Йдеться про 306 млн грн на роботи у варіанті прокладання траси по проспекту Глушкова і 280 млн грн у варіанті по вулиці Теремківській", - зазначив Науменко.

Ризик тривалих відключень опалення

У КМДА водночас зазначають, що прокладання теплотраси вулицею Теремківською вимагало б перекладання наявних мереж. Через це прилеглі будинки довелося б відключати від теплопостачання на тривалий період.

"У разі прокладання по Теремківській перекладання існуючих мереж неминуче призвело б до відключення від комунальної послуги усіх будинків цієї вулиці на період від 10 місяців", - сказав начальник департаменту.

Для чого будують резервну теплотрасу

Як відомо, будівництво резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 є одним із пунктів плану стійкості Києва. Проєкт має забезпечити резервним джерелом тепла понад 180 житлових будинків, де проживають близько 53 тисяч людей, а також три лікарні та близько 20 шкіл і дитсадків.

Влітку частина громадських активістів виступила проти будівництва через необхідність знесення дерев. Роботи призупиняли на півтора місяця для консультацій із громадськістю та оптимізації проєкту.

Після коригування проєкту та його узгодження з активістами вдалося зберегти понад 200 дерев. Днями "Київтеплоенерго" відновило прокладання теплотраси, щоб завершити роботи до початку холодів.