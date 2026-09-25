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Теплотраса на Теремках: в КГГА объяснили, почему не выбрали другой маршрут

16:15 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Бойко
На Теремках возобновили строительство теплотрассы (фото: КГГА)

Прокладка теплотрассы на Теремках по другим маршрутам привела бы к росту стоимости работ и потребовала бы отключения от теплосетей жителей многих домов на срок от 10 месяцев.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил начальник Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры столичной мэрии Дмитрий Науменко.

По его словам, вариант прокладки трассы по проспекту Глушкова стоил бы более 300 млн гривен, тогда как маршрут по улице Теремковской обошелся бы в меньшую сумму.

"Речь идет о 306 млн грн на работы в варианте прокладки трассы по проспекту Глушкова и 280 млн грн в варианте по улице Теремковской", - отметил Науменко.

Риск длительных отключений отопления

В КГГА при этом отмечают, что прокладка теплотрассы по улице Теремковской требовала бы перекладки имеющихся сетей. Поэтому близлежащие дома пришлось бы отключать от теплоснабжения на длительный период.

"В случае прокладывания по Теремковской перекладка существующих сетей неизбежно привела бы к отключению от коммунальной услуги всех домов этой улицы на период от 10 месяцев", - сказал начальник департамента.

Для чего строят резервную теплотрассу

Как известно, строительство резервной теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 является одним из пунктов плана устойчивости Киева. Проект должен обеспечить резервным источником тепла более 180 жилых домов, где проживают около 53 тысяч человек, а также три больницы и около 20 школ и детсадов.

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Летом часть общественных активистов выступила против строительства из-за необходимости сноса деревьев. Работы приостанавливались на полтора месяца для консультаций с общественностью и оптимизации проекта.

После корректировки проекта и его согласования с активистами удалось сохранить более 200 деревьев. На днях "Киевтеплоэнерго" возобновило прокладку теплотрассы, чтобы завершить работу до начала холодов.

Предприятие также предупредило, что дальнейшее затягивание работ из-за протестов может создать риски для теплоснабжения микрорайона в случае повреждения ТЭЦ-5.

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