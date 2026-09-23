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"Вода замерзла, ходили в біотуалет": жителі Теремків пояснили, чому чекають на нову теплотрасу

13:32 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анна Шиканова
"Вода замерзла, ходили в біотуалет": жителі Теремків пояснили, чому чекають на нову теплотрасу Минулої зими жителі Теремків замерзали у власних оселях (ілюстративне фото: Getty Images)
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Минулої зими через ворожі прильоти по ТЕЦ-5 мешканці Теремків опинилися у справжньому колапсі: у квартирах температура опускалася місцями до 0, а в будинках замерзала вода в трубах. Щоб історія не повторилася цьогоріч, люди виступають за якнайшвидше завершення будівництва резервної теплотраси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розповіді жителів Теремків для Noviny.Live.

В приоритеті мають бути люди

Місцеві жителі переконують, що компроміс із владою щодо збереження дерев вже знайдено, і зараз пріоритетом має бути тепло в оселях сотень тисяч киян. Вони кажуть, що між деревами та теплом для людей пріоритетом мають бути люди.

"Я підтримую будівництво цієї теплотраси, оскільки минулої зими та сторона, де я мешкаю, дуже сильно постраждала від того, що у нас єдине джерело живлення – це ТЕЦ-5. У квартирі було +4, у деяких – 0 градусів. В будинках-вставках навіть вода в туалетах замерзла і вони ходили в біотуалети. Тому я підтримую це будівництво", - каже один з мешканців.

Він розповів, що був присутній на зборах, коли влада розповіла про намір підключити їхні будинки до іншої котельні шляхом прокладання резервної теплотраси, і вважає, що для людей "це великий плюс".

"Я чув і читав думки противників цього будівництва. Але хотів би наголосити, що ми зараз обговорюємо: прокладати резервне тепло для великої кількості мешканців або зберегти дерева. І на мою особисту думку, пріоритет – це люди", - наголошує один з мешканців Теремків.

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Про будівництво теплотраси

Раніше в КМДА пояснили, що будівництво резервної теплотраси для мешканців житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 є одним з пунктів плану стійкості Києва.

У липні, після початку будівництва, деякі громадські активісти виступили проти нього через те, що для прокладання магістралі потрібно було зносити дерева.

11 серпня міська влада призупинила роботи для консультацій з громадськістю та експертами. Після майже двох місяців обговорень з активістами було узгоджено скоригований проєкт. Він передбачає збереження близько 200 дерев, а знесення – лише до 10 дерев.

Тепер головне завдання "Київтеплоенерго" – встигнути завершити роботи до холодів. Подальші протести загрожують тим, що і наступної зими сотні тисяч мешканців Теремків знов змушені будуть мерзнути, якщо ТЕЦ-5 вийде з ладу через ворожі удари.

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