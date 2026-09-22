Роботи зупиняли на 1,5 місяці: у КМДА заявили про ризики для опалення Теремків через протести

Будівництво теплотраси на Теремках призупинялося на півтора місяця, щоб узгодити з активістами проєкт зі збереженням дерев. Тепер роботи потрібно завершити в критично стислі терміни, щоб мешканці мікрорайону не залишилися взимку без тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг в. о. першого заступника КМДА Петра Пантелеєва.

Будівництво зупиняли на півтори місяці

Він розповів, що роботи по будівництву теплотраси на Теремках змушені були зупинити на півтора місяці, під час яких було проведено близько 10 різних зустрічей відкритого формату. Під час зустрічей шукали альтернативні варіанти та залучали науковців та експертів.

"Однак ситуація на Теремках не рушає в бік конструктиву. Запит, який звучав із боку громади на початку про збереження дерев, виконаний. Проєкт був оптимізований саме для збереження зелених насаджень. І якщо для продовження реалізації проєкту планувалось видалити до 200 дерев, то зараз це 5-10 дерев, не більше. Деякі зелені насадження лише кронують", - сказав Пантелеєв.

Він додав, що "Київтеплоенерго" має продовжувати роботи, оскільки терміни для завершення будівництва критично стислі, а майже 2 місяці вже було втрачено.

Перший заступник голови КМДА повідомив, що наразі реалізується оптимізований проєкт теплотраси, узгоджений з мешканцями, який передбачає збереження майже всіх зелених насаджень, на чому наполягав громадський актив.

Опалення взимку під загрозою

З моменту відновлення робіт жодне зелене насадження не постраждало. А подальше блокування проєкту ризикує лишити мікрорайон без резервного тепла цієї зими.

"Ми маємо враховувати інтереси мешканців, які очікують стабільного теплопостачання взимку. Минулого опалювального сезону на Теремках були серйозні проблеми з опаленням: після масованих обстрілів люди тривалий час залишалися без тепла. Тому завершити ці роботи до початку опалювального сезону вкрай важливо", – наголосив Пантелеєв.

Він також додав, що КП "Київтеплоенерго" реалізує на Теремках проєкт резервного теплопостачання до майже 200 житлових будинків та інших будівель.

Проєкт пройшов державну експертизу та є одним із заходів плану енергостійкості. Він не пов’язаний із жодним комерційним проєктом чи будівництвом.

Також Перший заступник голови КМДА повідомив, що правоохоронні органи та КО "Муніципальна охорона" працюють на місці, щоб забезпечити громадський порядок на будівельному майданчику, де йдеться про підвищені вимоги безпеки.

"Ми готові відповідати й детально аргументувати проєкт, утім розраховуємо на конструктивний підхід і з боку активу мешканців", – резюмував він.