Теплотраса на Теремках: у КМДА розповіли про остаточний варіант будівництва

У Києві знайшли компроміс щодо будівництва нової тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. За результатами зустрічі міської влади, науковців та місцевих мешканців було вирішено реалізувати базовий проєкт будівництва, але з максимальним збереженням зелених насаджень.

Як будуть будувати теплотрасу на Теремках, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника КМДА Петра Пантелеєва.

Проєкт узгоджували з мешканцями та експертами

Попередня експертиза показала, що запропоновані альтернативні маршрути потребували б суттєвого затягування строків та перекриття ключових транспортних шляхів.

Як пояснили в КМДА, нова інфраструктура є критично важливою для Голосіївського району, оскільки забезпечить резервним теплопостачанням майже 200 будинків у разі позаштатних ситуацій чи пошкодження ТЕЦ-5.

"Ми знову зустрілися з громадськістю, експертами та науковцями, щоб обговорити пропозиції щодо будівництва тепломережі на Теремках, яка має забезпечити резервним теплом майже 200 житлових будинків Голосіївського району", – розповів перший заступник КМДА.

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Він додав, що фахівці перевірили запропоновані рішення на відповідність будівельним нормам і технічним вимогам, оцінили строки та складність робіт.

Також окремо розглядали, як під час будівництва максимально зберегти зелені насадження.

"За результатами узгодженим рішенням є використання чинного проєкту та передбаченого ним інженерного коридору, але з максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема з урахуванням рекомендацій громадськості", – сказав чиновник.

Що кажуть архітектори та експерти

Як розповів кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури Михайло Кириченко, розглянули 3 варіанти прокладання теплотраси. Одна з них – вулицею Теремківською.

"Однак для цього доведеться перекладати існуючі комунікації. Траса перетинається з каналізацією, газо- та водопроводом, електричними кабелями, зв’язку. Крім того, приблизно на рік доведеться перекрити єдиний шлях для транспортного сполучення", – пояснив Кириченко.

За його словами, інший варіант – прокласти вздовж вулиці-дублера проспекту Академіка Глушкова.

"У такому разі довжина теплотраси зросте приблизно на 50%. Крім того, цей маршрут потребує складних інженерних рішень, що також збільшить строки будівництва. Частину неможливо реалізувати в запропонованому вигляді, оскільки вони не відповідають вимогам державних будівельних норм", – додав архітектор.

Доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" Андрій Борисенко наголосив, що головне завдання проєкту – забезпечити Теремки резервним теплопостачанням.

"Не треба забувати, що основне завдання – забезпечити резервне теплопостачання для людей. Заслухавши думки всіх присутніх та спираючись на власну експертизу і досвід, можу сказати, що єдиним реалістичним проєктом, який можна реалізувати у відносно короткі строки, залишається базовий проєкт, який уже пройшов експертизу", – зазначив він.