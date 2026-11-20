Тепло заканчивается: синоптик объяснила, как изменится погода в Украине на выходных
Погода в Украине 21 ноября будет с дождями в некоторых областях, но комфортной по температуре. Позже ситуация изменится - начнется ощутимое похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где вероятны дожди и мокрый снег 21 ноября
Эксперт рассказала, что у атмосферы - "все по плану".
"Ноябрь, а, значит, и осень, переходят в зрелую фазу", - уточнила Диденко.
В течение субботы, 21 ноября, погода ожидается влажная:
- дожди вероятны преимущественно в западных и северных областях (вечером - также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях);
- в Карпатах возможен мокрый снег.
На остальной территории Украины - без существенных осадков.
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Чего ждать в субботу от температуры воздуха
"Температура воздуха будет сдерживать натиск холодной воздушной массы, но недолго", - констатировала синоптик.
Она уточнила, что "всему свое время".
В течение дня субботы, 21 ноября, столбики термометров могут показывать:
- в среднем по Украине +4...+7°C;
- в центре +5...+10°C;
- на юге - до +10...+15°C.
Прогноз погоды по Украине на 21 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Как изменится погода 22 ноября и позже
Диденко сообщила, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине начнет холодать.
"А в понедельник (23 ноября, - Ред.) столбики термометров опустятся даже в дневные часы до нуля. Ночью - до незначительных минусов", - уточнила синоптик.
Она также обратила внимание украинцев на то, что при этом произойдет осложнение погодных условий, ведь вероятны будут:
- мокрый снег;
- налипание мокрого снега;
- гололедица на дорогах.
Учитывая это, метеоролог посоветовала гражданам быть очень осторожными.
"На следующей неделе новая воздушная масса с похолоданием и снегом вместе с гололедицей будут доминировать в Украине. Разве что юг традиционно будет немного теплее", - констатировала Диденко.
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Какая синоптическая ситуация ожидается в Киеве
Погода в Киеве ожидается:
- в субботу (21 ноября) - с периодическим дождем;
- в воскресенье (22 ноября) - без существенных осадков.
Температура воздуха днем субботы будет еще "достаточно комфортная" - около +6°C.
В воскресенье - уже более прохладная - около +3°C.
В понедельник (23 ноября) в столице - около 0°C. Вероятен мокрый снег, на дорогах - гололедица.
"Ближайшие дни - постепенный переход к новым синоптическим реалиям, впрочем, знакомым, логическим и естественным", - подытожила Диденко.
Напомним, ранее мы рассказывали,как погода влияет на качество воздуха - что и когда задерживает загрязнение и наоборот.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, на каких реках ситуация с водностью – самая сложная (в первой половине ноября).
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