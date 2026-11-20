Погода в Украине 21 ноября будет с дождями в некоторых областях, но комфортной по температуре. Позже ситуация изменится - начнется ощутимое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где вероятны дожди и мокрый снег 21 ноября

Эксперт рассказала, что у атмосферы - "все по плану".

"Ноябрь, а, значит, и осень, переходят в зрелую фазу", - уточнила Диденко.

В течение субботы, 21 ноября, погода ожидается влажная:

дожди вероятны преимущественно в западных и северных областях (вечером - также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях);

в Карпатах возможен мокрый снег.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

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Чего ждать в субботу от температуры воздуха

"Температура воздуха будет сдерживать натиск холодной воздушной массы, но недолго", - констатировала синоптик.

Она уточнила, что "всему свое время".

В течение дня субботы, 21 ноября, столбики термометров могут показывать:

в среднем по Украине +4...+7°C;

в центре +5...+10°C;

на юге - до +10...+15°C.

Прогноз погоды по Украине на 21 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода 22 ноября и позже

Диденко сообщила, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине начнет холодать.

"А в понедельник (23 ноября, - Ред.) столбики термометров опустятся даже в дневные часы до нуля. Ночью - до незначительных минусов", - уточнила синоптик.

Она также обратила внимание украинцев на то, что при этом произойдет осложнение погодных условий, ведь вероятны будут:

мокрый снег;

налипание мокрого снега;

гололедица на дорогах.

Учитывая это, метеоролог посоветовала гражданам быть очень осторожными.

"На следующей неделе новая воздушная масса с похолоданием и снегом вместе с гололедицей будут доминировать в Украине. Разве что юг традиционно будет немного теплее", - констатировала Диденко.

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Какая синоптическая ситуация ожидается в Киеве

Погода в Киеве ожидается:

в субботу (21 ноября) - с периодическим дождем;

в воскресенье (22 ноября) - без существенных осадков.

Температура воздуха днем субботы будет еще "достаточно комфортная" - около +6°C.

В воскресенье - уже более прохладная - около +3°C.

В понедельник (23 ноября) в столице - около 0°C. Вероятен мокрый снег, на дорогах - гололедица.

"Ближайшие дни - постепенный переход к новым синоптическим реалиям, впрочем, знакомым, логическим и естественным", - подытожила Диденко.