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В Одесі вже майже 90% споживачів із опаленням

Фото: тепло в Одесі повернули до майже 90% житлових будинків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Станом на 19:00 6 грудня в Одесі водопостачання та водовідведення відновлено у повному обсязі, і близько 90% городян уже забезпечені теплом.

Про це заявив представник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту. Вдень у тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автомобілі. 11 районних та квартальних котелень, і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом уже більше 600 тисяч одеситів", - зазначив Братчук.

За його словами, ДПЕК та "Укренерго" працюють над відновленням потужностей для подачі електроенергії у всі райони міста. На допомогу їм направлено комунальну техніку.

Нагадаємо, вчора росіяни ракетним ударом пошкодили два інфраструктурні об'єкти та житлові будинки в Одесі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

В Одесі були знеструмлені всі насосні станції, місто залишилося без води. Також було завдано удару по підстанції у Біляївці, яка живить водонасосну станцію, що постачає воду до Одеси та населених пунктів на околицях міста.

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Одесаракетный удар