Тепло і майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра і коли прийде похолодання

Середа 17 грудня 2025 13:30
Тепло і майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра і коли прийде похолодання На погоду в Україні завтра впливатиме антициклон (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 18 грудня - погода в Україні очікується переважно без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де завтра ймовірні дощ і мокрий сніг

Згідно з інформацією експерта, завтра (18 грудня) погоду в Україні буде продовжувати визначати антициклон.

Так, у більшості областей України опадів у четвер очікувати не варто.

При цьому невеликий дощ імовірний на Закарпатті.

У Карпатах він може бути навіть із мокрим снігом.

"Вітер - західних напрямків, помірний. Часом - рвучкий", - уточнила Діденко.

Тепло і майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра і коли прийде похолоданняНа погоду в Україні впливає антициклон (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що буде завтра з температурою повітря

Температура повітря вночі 18 грудня очікується близько нуля градусів.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • в середньому по Україні - до 3-6 градусів тепла;
  • на заході - до +7 градусів за Цельсієм.

"А ось південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6+11 градусів, в Криму до +12 градусів", - зауважила синоптик.

У Києві погода завтра також буде без істотних опадів.

Вітер - західний, північно-західний, помірний. Іноді - рвучкий.

"Температура повітря у столиці завтра протягом дня близько +5 градусів", - повідомила Діденко.

Коли в Україну може прийти похолодання

Найближчими днями, за словами спеціаліста, температура повітря в Україні "зазнаватиме незначних коливань".

"А ось ближче до Різдва готується свіжіша повітряна маса до нас завітати", - розповіла метеоролог.

Вона уточнила, що похолодання в Україні очікується орієнтовно з наступної п'ятниці - 26 грудня.

"Дні - з невеликими "мінусами", а в нічні години стовпчики термометрів можуть опускатися до -5-11 градусів", - пояснила Діденко.

Водночас вона наголосила (особливо для "клікбейтерів-початківців"), що найімовірніший прогноз погоди складається на одну-три доби.

"Все, що далі - орієнтовний, потребуватиме обов'язкового уточнення", - повідомила синоптик і закликала не писати в медіа заголовки типу "на Україну сунуть люті морози".

"Для синоптиків та їхніх свідомих друзів - все навпаки. Більше знаєш про майбутню синоптичну ситуацію - на один гідазепам чи мелатонін менше. Поки не мерзнемо й уважно стежимо за новими прогнозами погоди", - підсумувала вона.

Тепло і майже без опадів: якою буде погода в Україні завтра і коли прийде похолоданняПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Крім того, українцям пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються, від чого залежать, та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

