Тепло до +8 і сильний вітер: яка погода в Україні буде сьогодні

Неділя 07 грудня 2025 07:00
Тепло до +8 і сильний вітер: яка погода в Україні буде сьогодні Ілюстративне фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 7 грудня, в Україні синоптична ситуація відзначається помітними контрастами між регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У більшості північних та центральних міст нічні температури коливатимуться від +1° до -1°, вдень очікується потепління до +3°…+5°. Погода буде переважно хмарною з проясненнями, можливий північний вітер.

На сході та в центрі вночі стовпчики термометрів покажуть 0°…+2°, вдень очікується +5°…+7° у Дніпрі. Тут прогнозують короткочасні опади, підвищену вологість та пориви вітру.

Погода в південних регіонах буде м’якшою: вночі від +5° до -3°, вдень повітря прогріється до +6°…+8°. Тут очікується ясна або мінлива хмарність.

Західні області, зокрема Ужгород, відзначаються найтеплішими умовами: нічні +5°…–3°, денні +6°…+8°. Загалом погода стабільна, без різких перепадів, проте локальні зміни можливі у східних регіонах.

Тепло до +8 і сильний вітер: яка погода в Україні буде сьогодні

Погода в Києві і області

У Києві та на Київщині сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі температура коливатиметься близько 0°…+1°, вдень повітря прогріється до +3°…+5°.

Вітер північного напрямку буде слабким, пориви малоймовірні. Атмосферні умови відносно стабільні, без істотних опадів, що створює комфортні умови для перебування на вулиці.

Раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

Крім того, листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

