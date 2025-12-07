ua en ru
Тепло до +8 и сильный ветер: какая погода в Украине будет сегодня

Воскресенье 07 декабря 2025 07:00
Иллюстративное фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 7 декабря, в Украине синоптическая ситуация отмечается заметными контрастами между регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В большинстве северных и центральных городов ночные температуры будут колебаться от +1° до -1°, днем ожидается потепление до +3°...+5°. Погода будет преимущественно облачной с прояснениями, возможен северный ветер.

На востоке и в центре ночью столбики термометров покажут 0°...+2°, днем ожидается +5°...+7° в Днепре. Здесь прогнозируют кратковременные осадки, повышенную влажность и порывы ветра.

Погода в южных регионах будет мягче: ночью от +5° до -3°, днем воздух прогреется до +6°...+8°. Здесь ожидается ясная или переменная облачность.

Западные области, в частности Ужгород, отмечаются самыми теплыми условиями: ночные +5°...-3°, дневные +6°...+8°. В целом погода стабильная, без резких перепадов, однако локальные изменения возможны в восточных регионах.

Тепло до +8 и сильный ветер: какая погода в Украине будет сегодня

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура будет колебаться около 0°...+1°, днем воздух прогреется до +3°...+5°.

Ветер северного направления будет слабым, порывы маловероятны. Атмосферные условия относительно стабильные, без существенных осадков, что создает комфортные условия для пребывания на улице.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Кроме того, ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

