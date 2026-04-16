ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тепло до +19 і локальні дощі: в яких регіонах сьогодні чекати опади

07:00 16.04.2026 Чт
2 хв
Кому варто приготувати парасольки?
aimg Ірина Глухова
Тепло до +19 і локальні дощі: в яких регіонах сьогодні чекати опади Фото: синоптики дали прогноз погоди на 16 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 16 квітня, в Україні очікується тепла весняна погода з комфортною температурою повітря. Втім, у частині регіонів пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні в Україні "буде розкішно тепло".

"Зараз взагалі краса - і спеки нема, і вдень не холодно, а спати вночі приємно свіжо", - зазначила синоптик.

Протягом дня температура повітря становитиме +12+19 градусів. На сході, півдні та в більшості центральних областей очікується суха та сонячна погода. Водночас у західних, північних регіонах та на Вінниччині можливі невеликі дощі.

В Укргідрометцентрі уточнили, що у більшості областей погоду визначатиме поле високого тиску, тоді як на захід і північ впливатиме атмосферний фронт. Саме тому там місцями прогнозуються опади. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

У нічні години температура повітря становитиме +3…+8 градусів, удень підвищиться до +14…+19.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, удень можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +3…+8, вдень +14…+19 градусів; у Києві вночі +6…+8, вдень +16…+18.

Тепло до +19 і локальні дощі: в яких регіонах сьогодні чекати опади

Фото: карта погоди в Україні на 16 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
Новини
Аналітика
