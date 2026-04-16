Главная » Жизнь » Общество

Тепло до +19 и локальные дожди: в каких регионах сегодня ждать осадки: в каких регионах сегодня ждать осадки

07:00 16.04.2026 Чт
2 мин
Кому стоит приготовить зонтики?
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 16 апреля (Getty Images)

Сегодня, 16 апреля, в Украине ожидается теплая весенняя погода с комфортной температурой воздуха. Впрочем, в части регионов пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook и данные Укргидрометцентра.

Читайте также: От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня в Украине "будет роскошно тепло".

"Сейчас вообще красота - и жары нет, и днем не холодно, а спать ночью приятно свежо", - отметила синоптик.

В течение дня температура воздуха составит +12+19 градусов. На востоке, юге и в большинстве центральных областей ожидается сухая и солнечная погода. В то же время в западных, северных регионах и в Винницкой области возможны небольшие дожди.

В Укргидрометцентре уточнили, что в большинстве областей погоду будет определять поле высокого давления, тогда как на запад и север будет влиять атмосферный фронт. Именно поэтому там местами прогнозируются осадки. Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5-10 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит +3...+8 градусов, днем повысится до +14...+19.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +3...+8, днем +14...+19 градусов; в Киеве ночью +6...+8, днем +16...+18.

Фото: карта погоды в Украине на 16 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Фото: карта погоды в Украине на 16 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, недавно в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как температурные колебания могут повлиять на будущий урожай.

Также стало известно, каким погодным рекордом поразил экспертов март в Киеве (такого не видели 135 лет).

Кроме того, РБК-Украина публиковало детальный прогноз погоды до конца недели.

