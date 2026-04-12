Погода суттєво не зміниться, але трохи потеплішає: прогноз в Україні на тиждень (карти)
Наступного тижня погода в Україні суттєво не зміниться, все ще дощитиме. Водночас з середи вже почне теплішати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 13 квітня, в усіх регіонах України буде хмарно з проясненнями. Дощі гарантовано пройдуть у південній частині країни та у центральних областях.
На решті території України ймовірність опадів менша - або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.
Вітер очікується східних напрямків, помірний.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +10 до +13 градусів;
- у східних областях - від +11 до +14 градусів;
- у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
- у південних областях - від +11 до +13 градусів;
- у західних областях - від +11 до +16 градусів.
У вівторок, 14 квітня, в Україні також прогнозується хмарність з проясненнями, але дощі лише на сході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +13 до +15 градусів;
- у східних областях - від +7 до +15 градусів;
- у центральних областях - від +13 до +15 градусів;
- у південних областях - від +13 до +15 градусів;
- у західних областях - від +13 до +18 градусів.
У середу, 15 квітня, в Україні знову очікуються дощі, але не всюди.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +11 до +15 градусів;
- у східних областях - від +11 до +17 градусів;
- у центральних областях - від +13 до +17 градусів;
- у південних областях - від +15 до +17 градусів;
- у західних областях - від +13 до +18 градусів.
У четвер, 16 квітня, в Україні також буде з проясненнямита дощі. Однак буде трохи тепліше.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +11 до +13 градусів;
- у східних областях - від +10 до +17 градусів;
- у центральних областях - від +11 до +17 градусів;
- у південних областях - від +13 до +18 градусів;
- у західних областях - від +11 до +18 градусів.
У п'ятницю, 17 квітня, в Україні також буде тепло, але місцями дощитиме.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +14 до +16 градусів;
- у східних областях - від +14 до +18 градусів;
- у центральних областях - від +14 до +19 градусів;
- у південних областях - від +14 до +17 градусів;
- у західних областях - від +15 до +18 градусів.
