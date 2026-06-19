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Тепліше з кожним днем, але в частині регіонів - мокро: прогноз на сьогодні

07:00 19.06.2026 Пт
2 хв
Нарешті погода в Україні стабілізується
aimg Ірина Глухова
Тепліше з кожним днем, але в частині регіонів - мокро: прогноз на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 19 червня (Getty Images)
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Сьогодні, 19 червня, в Україні очікується спокійніша погода з невеликим підвищенням температури. Опади прогнозують лише місцями, а в більшості областей день мине без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погоду в Україні визначатиме поле слабко підвищеного атмосферного тиску, яке поширюватиметься із Західної Європи.

Водночас на південний схід країни ще впливатиме атмосферний фронт. Над територією України зберігатиметься прохолодна волога повітряна маса з північних широт.

Через це на більшій частині території істотних опадів не очікується.

Лише у південно-східних областях, а вдень також у більшості західних та північних регіонів місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

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Температура повітря поступово підвищуватиметься, відчутніше вдень.

Вночі прогнозують 11-16 градусів тепла, на узбережжі морів - до +19 градусів.

Вдень повітря прогріється до +22+27 градусів.

Тепліше з кожним днем, але в частині регіонів - мокро: прогноз на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде мінлива хмарність.

Вночі опадів не очікується, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Києві вночі становитиме +13+15 градусів, вдень - +25+27 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що зміни клімату в Україні стають дедалі помітнішими. Вони проявляються не лише у м'якших зимах і спекотнішому літі, а й у різких погодних контрастах - від тривалих посух до сильних злив і паводків.

За словами синоптиків, нині місячна норма опадів може випасти всього за кілька годин, після чого дощів не буде протягом кількох тижнів.

Також метеорологи розповіли, як формуються сучасні прогнози погоди та які дані використовують для прогнозування атмосферних процесів.

Крім того, стало відомо, що найближчим часом Європу може накрити нова хвиля рекордної спеки.

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