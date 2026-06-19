Тепліше з кожним днем, але в частині регіонів - мокро: прогноз на сьогодні

Сьогодні, 19 червня, в Україні очікується спокійніша погода з невеликим підвищенням температури. Опади прогнозують лише місцями, а в більшості областей день мине без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У столиці сьогодні буде мінлива хмарність.

Лише у південно-східних областях, а вдень також у більшості західних та північних регіонів місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

Через це на більшій частині території істотних опадів не очікується.

Водночас на південний схід країни ще впливатиме атмосферний фронт. Над територією України зберігатиметься прохолодна волога повітряна маса з північних широт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що зміни клімату в Україні стають дедалі помітнішими. Вони проявляються не лише у м'якших зимах і спекотнішому літі, а й у різких погодних контрастах - від тривалих посух до сильних злив і паводків.

За словами синоптиків, нині місячна норма опадів може випасти всього за кілька годин, після чого дощів не буде протягом кількох тижнів.

Також метеорологи розповіли, як формуються сучасні прогнози погоди та які дані використовують для прогнозування атмосферних процесів.

Крім того, стало відомо, що найближчим часом Європу може накрити нова хвиля рекордної спеки.