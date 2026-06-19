Теплее с каждым днем, но в части регионов - мокро: прогноз на сегодня
Сегодня, 19 июня, в Украине ожидается более спокойная погода с небольшим повышением температуры. Осадки прогнозируются лишь местами, а в большинстве областей день пройдет без дождей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине
По данным синоптиков, погоду в Украине будет определять область слабо повышенного атмосферного давления, которая будет распространяться из Западной Европы.
В то же время на юго-востоке страны будет по-прежнему действовать атмосферный фронт. Над территорией Украины сохранится прохладная влажная воздушная масса из северных широт.
В связи с этим на большей части территории существенных осадков не ожидается.
Лишь в юго-восточных областях, а днем также в большинстве западных и северных регионов местами возможны небольшие кратковременные дожди.
Температура воздуха будет постепенно повышаться, более заметно днем.
Ночью прогнозируется 11-16 градусов тепла, на побережье морей - до +19 градусов.
Днем воздух прогреется до +22....+27 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет переменная облачность.
Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Температура в Киеве ночью составит +13–+15 градусов, днем — +25–+27 градусов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что изменения климата в Украине становятся всё более заметными. Они проявляются не только в более мягких зимах и жарком лете, но и в резких погодных контрастах - от длительных засух до сильных ливней и паводков.
По словам синоптиков, сейчас месячная норма осадков может выпасть всего за несколько часов, после чего дождей не будет в течение нескольких недель.
Также метеорологи рассказали, как формируются современные прогнозы погоды и какие данные используются для прогнозирования атмосферных процессов.
Кроме того, стало известно, что в ближайшее время Европу может накрыть новая волна рекордной жары.