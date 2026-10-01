Теплі дні й нічні заморозки: що буде з погодою в Україні 2 жовтня

Погода в Україні вдень 2 жовтня буде комфортною й сухою. Проте вночі тепла буде зовсім мало.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом спеціалістів, синоптична ситуація 2 жовтня, а отже й погода в Україні - змін не зазнають.
"Відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька цетрів", - пояснили українцям.
Зазначається, що нашу погоду буде визначати "саме той антициклон, центр якого":
Уточнюється, що таке його розташування спричинятиме надходження холодного повітря з північно-східного напрямку.
Тиск, за даними УкрГМЦ, й "далі зростатиме".
Тим часом вологість - буде зменшуватись від ночі до дня.
"Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні", - констатували в Укргідрометцентрі.
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В цілому погода впродовж п'ятниці очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме:
"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - наголосили синоптики УкрГМЦ.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому по Україні) +14...+19°С.
По території міста Києва та Київської області спеціалісти УкрГМЦ також прогнозують мінливу хмарність.
Опади не передбачаються.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - уточнили синоптики.
Температура повітря у п'ятницю вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї знизилась до -3°С.
Тим часом синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня - як на поверхні ґрунту, так і в повітрі (в окремих областях може бути до -5°С).
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