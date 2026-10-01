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Теплі дні й нічні заморозки: що буде з погодою в Україні 2 жовтня

17:16 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні вдень 2 жовтня буде комфортною й сухою. Проте вночі тепла буде зовсім мало.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Особливості погоди в Україні 2 жовтня

Згідно з прогнозом спеціалістів, синоптична ситуація 2 жовтня, а отже й погода в Україні - змін не зазнають.

"Відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька цетрів", - пояснили українцям.

Зазначається, що нашу погоду буде визначати "саме той антициклон, центр якого":

  • переміщуватиметься з півночі Скандинавії - у південному напрямку;
  • розташовуватиметься вдень 2 жовтня над Білоруссю.

Уточнюється, що таке його розташування спричинятиме надходження холодного повітря з північно-східного напрямку.

Тиск, за даними УкрГМЦ, й "далі зростатиме".

Тим часом вологість - буде зменшуватись від ночі до дня.

"Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні", - констатували в Укргідрометцентрі.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

В цілому погода впродовж п'ятниці очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме:

  • у південній частині України - близько +5...+10°С;
  • на решті територій - близько +1...+6°С.

"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - наголосили синоптики УкрГМЦ.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому по Україні) +14...+19°С.

Особливості погоди в Україні 2 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області спеціалісти УкрГМЦ також прогнозують мінливу хмарність.

Опади не передбачаються.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +4...+6°С;
  • по області +1...+6°С.

"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - уточнили синоптики.

Температура повітря у п'ятницю вдень:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +14...+19°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї знизилась до -3°С.

Тим часом синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня - як на поверхні ґрунту, так і в повітрі (в окремих областях може бути до -5°С).

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