Теплые дни и ночные заморозки: что будет с погодой в Украине 2 октября

Погода в Украине днем 2 октября будет комфортной и сухой. Однако ночью тепла будет совсем мало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу специалистов, синоптическая ситуация 2 октября, а значит и погода в Украине - не изменится.
"Отсутствие осадков будет обуславливать область высокого давления, которая охватывает огромную территорию и имеет несколько центров", - объяснили украинцам.
Отмечается, что нашу погоду будет определять "именно тот антициклон, центр которого":
Уточняется, что такое его расположение повлечет за собой поступление холодного воздуха с северо-восточного направления.
Давление, по данным УкрГМЦ, будет "продолжать расти".
Тем временем влажность - будет уменьшаться от ночи до дня.
"Ожидаем холодные ночи и приятно теплые для этого времени дни", - констатировали в Укргидрометцентре.
Читайте также: Виноват не только климат: почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины
В целом погода в пятницу ожидается с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер будет преобладать северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет:
"Заморозки на поверхности почвы 0...-3°С", - подчеркнули синоптики УкрГМЦ.
Между тем днем столбики термометров могут показывать (в среднем по Украине) +14...+19°С.
По территории города Киева и Киевской области специалисты УкрГМЦ также прогнозируют переменную облачность.
Осадки не предполагаются.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
"Заморозки на поверхности почвы 0...-3°С", - уточнили синоптики.
Температура воздуха в пятницу днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье снизилась до -3°С.
Тем временем синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября - как на поверхности почвы, так и в воздухе (в отдельных областях может быть до -5°С).
Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.