Теплі дні й нічні заморозки: що буде з погодою в Україні 2 жовтня

Погода в Україні вдень 2 жовтня буде комфортною й сухою. Проте вночі тепла буде зовсім мало.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Особливості погоди в Україні 2 жовтня

Згідно з прогнозом спеціалістів, синоптична ситуація 2 жовтня, а отже й погода в Україні - змін не зазнають.

"Відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька цетрів", - пояснили українцям.

Зазначається, що нашу погоду буде визначати "саме той антициклон, центр якого":

переміщуватиметься з півночі Скандинавії - у південному напрямку;

розташовуватиметься вдень 2 жовтня над Білоруссю.

Уточнюється, що таке його розташування спричинятиме надходження холодного повітря з північно-східного напрямку.

Тиск, за даними УкрГМЦ, й "далі зростатиме".

Тим часом вологість - буде зменшуватись від ночі до дня.

"Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні", - констатували в Укргідрометцентрі.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

В цілому погода впродовж п'ятниці очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме:

у південній частині України - близько +5...+10°С;

на решті територій - близько +1...+6°С.

"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - наголосили синоптики УкрГМЦ.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому по Україні) +14...+19°С.

Особливості погоди в Україні 2 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області спеціалісти УкрГМЦ також прогнозують мінливу хмарність.

Опади не передбачаються.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +4...+6°С;

по області +1...+6°С.

"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - уточнили синоптики.

Температура повітря у п'ятницю вдень: