ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Теплі дні й нічні заморозки: що буде з погодою в Україні 2 жовтня

17:16 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Теплі дні й нічні заморозки: що буде з погодою в Україні 2 жовтня Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Погода в Україні вдень 2 жовтня буде комфортною й сухою. Проте вночі тепла буде зовсім мало.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Особливості погоди в Україні 2 жовтня

Згідно з прогнозом спеціалістів, синоптична ситуація 2 жовтня, а отже й погода в Україні - змін не зазнають.

"Відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька цетрів", - пояснили українцям.

Зазначається, що нашу погоду буде визначати "саме той антициклон, центр якого":

  • переміщуватиметься з півночі Скандинавії - у південному напрямку;
  • розташовуватиметься вдень 2 жовтня над Білоруссю.

Уточнюється, що таке його розташування спричинятиме надходження холодного повітря з північно-східного напрямку.

Тиск, за даними УкрГМЦ, й "далі зростатиме".

Тим часом вологість - буде зменшуватись від ночі до дня.

"Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні", - констатували в Укргідрометцентрі.

Читайте також: Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України

Чого чекати від вітру й температури повітря

В цілому погода впродовж п'ятниці очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер переважатиме північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме:

  • у південній частині України - близько +5...+10°С;
  • на решті територій - близько +1...+6°С.

"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - наголосили синоптики УкрГМЦ.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому по Україні) +14...+19°С.

Теплі дні й нічні заморозки: що буде з погодою в Україні 2 жовтняОсобливості погоди в Україні 2 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області спеціалісти УкрГМЦ також прогнозують мінливу хмарність.

Опади не передбачаються.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +4...+6°С;
  • по області +1...+6°С.

"Заморозки на поверхні ґрунту 0...-3°С", - уточнили синоптики.

Температура повітря у п'ятницю вдень:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +14...+19°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї знизилась до -3°С.

Тим часом синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня - як на поверхні ґрунту, так і в повітрі (в окремих областях може бути до -5°С).

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Жовтень Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог Осінь
Новини
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Аналітика
Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой