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Теплые дни и ночные заморозки: что будет с погодой в Украине 2 октября

17:16 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Теплые дни и ночные заморозки: что будет с погодой в Украине 2 октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине днем 2 октября будет комфортной и сухой. Однако ночью тепла будет совсем мало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Особенности погоды в Украине 2 октября

Согласно прогнозу специалистов, синоптическая ситуация 2 октября, а значит и погода в Украине - не изменится.

"Отсутствие осадков будет обуславливать область высокого давления, которая охватывает огромную территорию и имеет несколько центров", - объяснили украинцам.

Отмечается, что нашу погоду будет определять "именно тот антициклон, центр которого":

  • будет перемещаться с севера Скандинавии - в южном направлении;
  • будет располагаться днем 2 октября над Беларусью.

Уточняется, что такое его расположение повлечет за собой поступление холодного воздуха с северо-восточного направления.

Давление, по данным УкрГМЦ, будет "продолжать расти".

Тем временем влажность - будет уменьшаться от ночи до дня.

"Ожидаем холодные ночи и приятно теплые для этого времени дни", - констатировали в Укргидрометцентре.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

В целом погода в пятницу ожидается с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер будет преобладать северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет:

  • в южной части Украины - около +5...+10°С;
  • на остальных территориях - около +1...+6°С.

"Заморозки на поверхности почвы 0...-3°С", - подчеркнули синоптики УкрГМЦ.

Между тем днем столбики термометров могут показывать (в среднем по Украине) +14...+19°С.

Теплые дни и ночные заморозки: что будет с погодой в Украине 2 октябряОсобенности погоды в Украине 2 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области специалисты УкрГМЦ также прогнозируют переменную облачность.

Осадки не предполагаются.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +4...+6°С;
  • по области +1...+6°С.

"Заморозки на поверхности почвы 0...-3°С", - уточнили синоптики.

Температура воздуха в пятницу днем:

  • в Киеве +16...+18°С;
  • по области +14...+19°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье снизилась до -3°С.

Тем временем синоптики предупредили украинцев об ощутимых заморозках в первые дни октября - как на поверхности почвы, так и в воздухе (в отдельных областях может быть до -5°С).

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