Тепла більше, але не без дощів: що буде з погодою на вихідних і як завершиться літо

Останні вихідні літа порадують українців комфортним теплом. Хоча в окремих регіонах ймовірні дощі, грози та навіть небезпечні пориви вітру.
Докладніше про прогноз погоди на суботу, неділю та останній день літа - понеділок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 29 серпня очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасний дощ і гроза ймовірні місцями лише на заході країни - вдень.
На решті територій опадів не передбачається.
Вітер в цілому переважатиме південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом у західних областях вдень очікуються відчутні пориви вітру - до 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Температура повітря впродовж дня суботи, 29 серпня, очікується в межах +23...+28°С.
Тим часом найближчої ночі стовпчики термометрів можуть підніматись:
Надалі (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 29-31 серпня), опади в Україні будуть зміщуватись:
На решті території погода очікується без опадів.
Температуру повітря прогнозують при цьому:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 29 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується також із мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
30 серпня, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +18°С вночі та +26°С вдень.
Останній день літа, 31 серпня, може бути для киян і гостей міста ще теплішим.
Вночі (на тлі ймовірих опадів) стовпчики термометрів підніматимуться в середньому до близько +17°С, тоді як вдень очікується близько +28°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Читайте також, які водосховища б'ють антирекорди наприкінці серпня (де води вже бракує людям) та якою може бути погода в Україні у вересні.