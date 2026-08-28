Тепла більше, але не без дощів: що буде з погодою на вихідних і як завершиться літо

Головне: Опади і небезпечний вітер : вдень 29 серпня короткочасні дощі з грозами та пориви вітру 15-20 м/с ймовірні на заході, тоді як на решті території України буде мінлива хмарність (без опадів).

: вдень 29 серпня короткочасні дощі з грозами та пориви вітру 15-20 м/с ймовірні на заході, тоді як на решті території України буде мінлива хмарність (без опадів). Температура повітря : найближчої ночі стовпчики термометрів можуть показувати +9...+14°С (на півдні України - до +18°С), вдень суботи - близько +23...+28°С.

: найближчої ночі стовпчики термометрів можуть показувати +9...+14°С (на півдні України - до +18°С), вдень суботи - близько +23...+28°С. Опади 30-31 серпня : в неділю короткочасні дощі з грозами можливі у більшості північних, центральних і західних областей, а у понеділок - на півночі та в центрі.

: в неділю короткочасні дощі з грозами можливі у більшості північних, центральних і західних областей, а у понеділок - на півночі та в центрі. Потепління : впродовж 30-31 серпня теплішими в Україні стануть в середньому і ночі (+12...+18°С) і дні (+23...+30°С).

: впродовж 30-31 серпня теплішими в Україні стануть в середньому і ночі (+12...+18°С) і дні (+23...+30°С). Столичний регіон : 29 серпня в Київській області буде сухо й комфортно - вночі +9...+14°С (у Києві +12...+14°С), вдень +23...+28°С (у Києві +25...+27°С).

: 29 серпня в Київській області буде сухо й комфортно - вночі +9...+14°С (у Києві +12...+14°С), вдень +23...+28°С (у Києві +25...+27°С). Зміни в Києві: 30 серпня стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +18°С вночі та +26°С вдень, 31 серпня +17°С вночі (ймовірний дощ) та +28°С вдень.

Де завтра ймовірні опади і небезпечний вітер

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 29 серпня очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасний дощ і гроза ймовірні місцями лише на заході країни - вдень.

На решті територій опадів не передбачається.

Вітер в цілому переважатиме південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тим часом у західних областях вдень очікуються відчутні пориви вітру - до 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

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Що буде з температурою повітря 29 серпня

Температура повітря впродовж дня суботи, 29 серпня, очікується в межах +23...+28°С.

Тим часом найближчої ночі стовпчики термометрів можуть підніматись:

в середньому по Україні - до +9...+14°С;

на півдні країни - до +13...+18°С.

Прогноз погоди по Україні на 29 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Як може змінюватись погода в Україні пізніше

Надалі (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 29-31 серпня), опади в Україні будуть зміщуватись:

30 серпня короткочасні дощі з грозами можуть бути місцями у більшості північних, центральних і західних областей;

короткочасні дощі з грозами можуть бути місцями у більшості північних, центральних і західних областей; 31 серпня - у більшості північних і центральних областей.

На решті території погода очікується без опадів.

Температуру повітря прогнозують при цьому:

вночі +12...+18°С;

вдень +23...+30°С.

Прогноз погоди по Україні на 29-31 серпня (інфографіка: meteo.gov.ua)

До чого готуватись у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 29 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується також із мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві +12...+14°С;

по області +9...+14°С.

Температура повітря вдень:

у Києві +25...+27°С;

по області +23...+28°С.

30 серпня, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +18°С вночі та +26°С вдень.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Останній день літа, 31 серпня, може бути для киян і гостей міста ще теплішим.

Вночі (на тлі ймовірих опадів) стовпчики термометрів підніматимуться в середньому до близько +17°С, тоді як вдень очікується близько +28°С.