Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится лето

Последние выходные лета порадуют украинцев комфортным теплом. Хотя в отдельных регионах вероятны дожди, грозы и даже опасные порывы ветра.
Подробнее о прогнозе погоды на субботу, воскресенье и последний день лета - понедельник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 29 августа ожидается с переменной облачностью.
Кратковременный дождь и гроза возможны местами лишь на западе страны - днем.
На остальных территориях осадков не предполагается.
Ветер в целом будет преобладать юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Тем временем в западных областях днем ожидаются ощутимые порывы ветра - до 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Температура воздуха в течение дня субботы, 29 августа, ожидается в пределах +23...+28°С.
Между тем в ближайшую ночь столбики термометров могут подниматься:
В дальнейшем (исходя из прогноза УкрГМЦ на 29-31 августа), осадки в Украине будут смещаться:
На остальной территории погода ожидается без осадков.
Температуру воздуха прогнозируют при этом:
По территории города Киева и Киевской области погода в субботу, 29 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается также с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
30 августа, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +18°С ночью и +26°С днем.
Последний день лета, 31 августа, может быть для киевлян и гостей города еще теплее.
Ночью (на фоне возможных осадков) столбики термометров будут подниматься в среднем до +17°С, тогда как днем ожидается около +28°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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