Тепла більше, але не без дощів: що буде з погодою на вихідних і як завершиться літо
Останні вихідні літа порадують українців комфортним теплом. Хоча в окремих регіонах ймовірні дощі, грози та навіть небезпечні пориви вітру.
Докладніше про прогноз погоди на суботу, неділю та останній день літа - понеділок, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади і небезпечний вітер: вдень 29 серпня короткочасні дощі з грозами та пориви вітру 15-20 м/с ймовірні на заході, тоді як на решті території України буде мінлива хмарність (без опадів).
- Температура повітря: найближчої ночі стовпчики термометрів можуть показувати +9...+14°С (на півдні України - до +18°С), вдень суботи - близько +23...+28°С.
- Опади 30-31 серпня: в неділю короткочасні дощі з грозами можливі у більшості північних, центральних і західних областей, а у понеділок - на півночі та в центрі.
- Потепління: впродовж 30-31 серпня теплішими в Україні стануть в середньому і ночі (+12...+18°С) і дні (+23...+30°С).
- Столичний регіон: 29 серпня в Київській області буде сухо й комфортно - вночі +9...+14°С (у Києві +12...+14°С), вдень +23...+28°С (у Києві +25...+27°С).
- Зміни в Києві: 30 серпня стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +18°С вночі та +26°С вдень, 31 серпня +17°С вночі (ймовірний дощ) та +28°С вдень.
Де завтра ймовірні опади і небезпечний вітер
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 29 серпня очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасний дощ і гроза ймовірні місцями лише на заході країни - вдень.
На решті територій опадів не передбачається.
Вітер в цілому переважатиме південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом у західних областях вдень очікуються відчутні пориви вітру - до 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти УкрГМЦ.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Що буде з температурою повітря 29 серпня
Температура повітря впродовж дня суботи, 29 серпня, очікується в межах +23...+28°С.
Тим часом найближчої ночі стовпчики термометрів можуть підніматись:
- в середньому по Україні - до +9...+14°С;
- на півдні країни - до +13...+18°С.
Прогноз погоди по Україні на 29 серпня (інфографіка: РБК-Україна)
Як може змінюватись погода в Україні пізніше
Надалі (виходячи з прогнозу УкрГМЦ на 29-31 серпня), опади в Україні будуть зміщуватись:
- 30 серпня короткочасні дощі з грозами можуть бути місцями у більшості північних, центральних і західних областей;
- 31 серпня - у більшості північних і центральних областей.
На решті території погода очікується без опадів.
Температуру повітря прогнозують при цьому:
- вночі +12...+18°С;
- вдень +23...+30°С.
Прогноз погоди по Україні на 29-31 серпня (інфографіка: meteo.gov.ua)
До чого готуватись у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж суботи, 29 серпня, за даними УкрГМЦ, очікується також із мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +9...+14°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +25...+27°С;
- по області +23...+28°С.
30 серпня, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати в середньому близько +18°С вночі та +26°С вдень.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Останній день літа, 31 серпня, може бути для киян і гостей міста ще теплішим.
Вночі (на тлі ймовірих опадів) стовпчики термометрів підніматимуться в середньому до близько +17°С, тоді як вдень очікується близько +28°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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