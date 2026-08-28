Терор для бізнесу. Два дні поспіль під ударом РФ "Епіцентр", "Нова пошта", продукти та книги

Російські атаки 27 та 28 серпня завдали ударів по об'єктах українського бізнесу. Серед постраждалих - "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло" та книгарні й видавництва.

РБК-Україна зібрало в матеріалі, які українські компанії постраждали від атак за два дні атак.

Головне: 27 серпня - "Епіцентр" у Харкові: атаковано торговий центр. Того ж дня знищено склад "Будинку іграшок" , а також атаковано розподільчі центри "Фори" та Comfy .

у Харкові: атаковано торговий центр. Того ж дня знищено склад , а також атаковано розподільчі центри та . Roshen : знищено склад у Чубинському на Київщині. Також атаковано склад мережі "Коло", що належить Varus .

: знищено склад у Чубинському на Київщині. Також атаковано склад мережі що належить . "Аврора": зруйновано розподільчий центр мережі мультимаркетів на Київщині.

зруйновано розподільчий центр мережі мультимаркетів на Київщині. 28 серпня - "Нова пошта" : знищено сортувальні центри у Сумах та Святопетрівському.

: знищено сортувальні центри у Сумах та Святопетрівському. "Епіцентр" і "Хортиця" у Запоріжжі: горить останній "Епіцентр", який працював у місті, а за повідомленнями ЗМІ, завод "Хортиця" повністю знищений і не підлягає відновленню.

і у Запоріжжі: горить останній "Епіцентр", який працював у місті, а за повідомленнями ЗМІ, завод "Хортиця" повністю знищений і не підлягає відновленню. Книжкові видавництва: знищено склад із книгами Readeat, Book UA, Vivat та інших українських видавців.

Який бізнес зазнав ударів за два дні

Торгівельні мережі та ТЦ

"Епіцентр" (Харків). Пообіді 27 серпня росіяни вдарили БПЛА типу "Герань-4 Сікер" із меш-модемом по ТЦ в Основ'янському районі, спостерігаючи за обстрілом у режимі реального часу. Пошкоджено будівлю, виникла пожежа на площі 300 кв. м. Загинув 40-річний чоловік, ще п'ятеро людей постраждали.

"Епіцентр" (Запоріжжя). Вже 28 серпня ворожий дрон зупинив роботу останнього працюючого гіпермаркету мережі у місті. Спалахнула пожежа площею близько 2 000 кв. м, поранення отримали чотири людини.

"Аврора". На Київщині повністю зруйновано розподільчий центр мережі мультимаркетів. Працівники не постраждали, триває оцінка збитків.

"Фора". Зазнав удару склад на Київщині, який мережа почала використовувати 23 серпня. Це вже третя атака на логістику компанії за місяць. Постраждалих немає, ритейлер перебудовує логістику, магазини працюють у штатному режимі.

"Коло": На Київщині пошкоджено склад мережі, що належить Varus.. Постраждалих серед працівників немає. Магазини мережі функціонують штатно, проте можливі тимчасові затримки поставок окремих товарів.

Comfy: Російський дрон цілеспрямовано зруйнував розподільчий центр компанії на Київщині. Працівники не постраждали. Магазини, онлайн-канали та контакт-центр продовжують роботу.

Виробництва та склади продуктів

Roshen. Зруйновано склад готової кондитерської продукції у с. Чубинське Бориспільського району. Це друга атака на потужності компанії від початку повномасштабного вторгнення (у лютому було знищено склад у Яготині). Компанія залучає альтернативні склади, можливі тимчасові перебої з постачанням.

"Хортиця" (Запоріжжя). 28 серпня внаслідок чотирьох влучань повністю знищено лікеро-горілчаний завод холдингу Global Spirits, повідомила компанія у коментарі виданню НВ. Підприємство палало понад три години й відновленню не підлягає. Знищено або пошкоджено 3-4 млн пляшок продукції (брендів "Хортиця", "Мороша", "Первак" тощо) з виплаченим акцизом.

Bakery Food Investment (BFI). Зазнали пошкоджень складські приміщення виробника хлібобулочних виробів глибокої заморозки (третя атака на об'єкти BFI). Втрачено понад 800 тонн готової продукції.

"Будинок іграшок". Зруйновано розподільчий центр, з якого щодня відправляли товари по Україні. Персонал не постраждав. Офлайн-магазини та сайт працюють, за скасовані оплачені замовлення клієнтам повернуть кошти.

Поштова логістика, книгарні та видавництва

"Нова пошта". У ніч проти 28 серпня знищено сортувальні центри мережі. У Сумах ворог скинув 4 КАБи на термінал (пошкоджено 3 вантажівки), а у Святопетрівському на Київщині ворожий дрон зруйнував сортувальне депо. Компанія обіцяє повністю компенсувати оголошену цінність пошкоджених відправлень.

Vivat, Readeat, Book.ua. Склад видавництва Vivat розташовувався на базі знищеного термінала "Нової пошти" у Святопетрівському (місце, звідки тисячі книжок щодня розвозилися по всій Україні.). Вогонь знищив продукцію Vivat та книгарно-партнерів Readeat і Book.ua.

Vivat продовжує роботу: відкриті офлайн-книгарні, доступні електронні та аудіокниги.

Readeat тимчасово призупинив відправку замовлень для оцінки збитків.

Про який розмір збитків може йтися

За оцінкою фінансового аналітика Андрія Шевчишина, Київ може втрачати від 7 до 14 млн доларів на день через простої бізнесу під час тривалих повітряних тривог. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Експерт зазначає, що під час тривог найбільше потерпає бізнес, який змушений повністю зупиняти роботу:

великі торговельні мережі та бізнес у торгових центрах;

виробничі підприємства;

логістичні та розподільчі центри;

транспорт;

будівельні компанії;

сервіси, які залежать від роботи великих об'єктів.

Шевчишин зазначив, що 27 серпня у столиці було 13 тривог загальною тривалістю 14 годин 46 хвилин - це близько 60% робочого часу.

Шевчишин врахував втрати від зупинки торгівлі, виробництва, логістики, транспорту та будівництва. Водночас він не враховував прямі збитки від влучань.

За базовим розрахунком, втрати становлять близько 10 млн доларів за робочий день, а з урахуванням можливої похибки 7-14 млн доларів.

"Якщо ж тривога буде триматися 7 днів безперервно, показник буде зростати не лінійно - а з наростаючим ефектом в робочі й базовим впливом у вихідні, й це буде вже 50 - 110 млн доларів", - допускає аналітик.

Він наголосив, що прямі та непрямі збитки від російських ударів - знищення складів, товарів і виробничих потужностей - мають інший масштаб і потребують окремої оцінки.