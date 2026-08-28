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Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится лето

16:36 28.08.2026 Пт
4 мин
В каких областях Украины зонтики можно спрятать подальше?
aimg Ирина Костенко
Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится лето Лето в Украине подходит к концу (фото иллюстративное: Getty Images)
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Последние выходные лета порадуют украинцев комфортным теплом. Хотя в отдельных регионах вероятны дожди, грозы и даже опасные порывы ветра.

Подробнее о прогнозе погоды на субботу, воскресенье и последний день лета - понедельник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Осадки и опасный ветер: днем 29 августа кратковременные дожди с грозами и порывы ветра 15-20 м/с вероятны на западе, в то время как на остальной территории Украины будет переменная облачность (без осадков).
  • Температура воздуха: в ближайшую ночь столбики термометров могут показывать +9...+14°С (на юге Украины - до +18°С), днем субботы - около +23...+28°С.
  • Осадки 30-31 августа: в воскресенье кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве северных, центральных и западных областей, а в понедельник - на севере и в центре.
  • Потепление: в течение 30-31 августа более теплыми в Украине станут в среднем и ночи (+12...+18°С) и дни (+23...+30°С).
  • Столичный регион: 29 августа в Киевской области будет сухо и комфортно - ночью +9...+14°С (в Киеве +12...+14°С), днем +23...+28°С (в Киеве +25...+27°С).
  • Изменения в Киеве: 30 августа столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +18°С ночью и +26°С днем, 31 августа +17°С ночью (вероятен дождь) и +28°С днем.

Где завтра возможны осадки и опасный ветер

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 29 августа ожидается с переменной облачностью.

Кратковременный дождь и гроза возможны местами лишь на западе страны - днем.

На остальных территориях осадков не предполагается.

Ветер в целом будет преобладать юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Тем временем в западных областях днем ожидаются ощутимые порывы ветра - до 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.

Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится летоПредупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.
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Что будет с температурой воздуха 29 августа

Температура воздуха в течение дня субботы, 29 августа, ожидается в пределах +23...+28°С.

Между тем в ближайшую ночь столбики термометров могут подниматься:

  • в среднем по Украине - до +9…+14°С;
  • на юге страны - до +13...+18°С.

Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится летоПрогноз погоды по Украине на 29 августа (инфографика: РБК-Украина)

Как может меняться погода в Украине позже

В дальнейшем (исходя из прогноза УкрГМЦ на 29-31 августа), осадки в Украине будут смещаться:

  • 30 августа кратковременные дожди с грозами могут быть местами в большинстве северных, центральных и западных областей;
  • 31 августа - в большинстве северных и центральных областей.

На остальной территории погода ожидается без осадков.

Температуру воздуха прогнозируют при этом:

  • ночью +12...+18°С;
  • днем +23...+30°С.

Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится летоПрогноз погоды по Украине на 29-31 августа (инфографика: meteo.gov.ua)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в субботу, 29 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается также с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +12...+14°С;
  • по области +9...+14°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +25...+27°С;
  • по области +23...+28°С.

30 августа, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +18°С ночью и +26°С днем.

Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится летоГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Последний день лета, 31 августа, может быть для киевлян и гостей города еще теплее.

Ночью (на фоне возможных осадков) столбики термометров будут подниматься в среднем до +17°С, тогда как днем ожидается около +28°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, какие водохранилища бьют антирекорды в конце августа (где воды уже не хватает людям) и какой может быть погода в Украине в сентябре.

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