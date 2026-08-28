Тепла больше, но не без дождей: что будет с погодой на выходных и как закончится лето
Последние выходные лета порадуют украинцев комфортным теплом. Хотя в отдельных регионах вероятны дожди, грозы и даже опасные порывы ветра.
Подробнее о прогнозе погоды на субботу, воскресенье и последний день лета - понедельник, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Осадки и опасный ветер: днем 29 августа кратковременные дожди с грозами и порывы ветра 15-20 м/с вероятны на западе, в то время как на остальной территории Украины будет переменная облачность (без осадков).
- Температура воздуха: в ближайшую ночь столбики термометров могут показывать +9...+14°С (на юге Украины - до +18°С), днем субботы - около +23...+28°С.
- Осадки 30-31 августа: в воскресенье кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве северных, центральных и западных областей, а в понедельник - на севере и в центре.
- Потепление: в течение 30-31 августа более теплыми в Украине станут в среднем и ночи (+12...+18°С) и дни (+23...+30°С).
- Столичный регион: 29 августа в Киевской области будет сухо и комфортно - ночью +9...+14°С (в Киеве +12...+14°С), днем +23...+28°С (в Киеве +25...+27°С).
- Изменения в Киеве: 30 августа столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +18°С ночью и +26°С днем, 31 августа +17°С ночью (вероятен дождь) и +28°С днем.
Где завтра возможны осадки и опасный ветер
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 29 августа ожидается с переменной облачностью.
Кратковременный дождь и гроза возможны местами лишь на западе страны - днем.
На остальных территориях осадков не предполагается.
Ветер в целом будет преобладать юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Тем временем в западных областях днем ожидаются ощутимые порывы ветра - до 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Что будет с температурой воздуха 29 августа
Температура воздуха в течение дня субботы, 29 августа, ожидается в пределах +23...+28°С.
Между тем в ближайшую ночь столбики термометров могут подниматься:
- в среднем по Украине - до +9…+14°С;
- на юге страны - до +13...+18°С.
Прогноз погоды по Украине на 29 августа (инфографика: РБК-Украина)
Как может меняться погода в Украине позже
В дальнейшем (исходя из прогноза УкрГМЦ на 29-31 августа), осадки в Украине будут смещаться:
- 30 августа кратковременные дожди с грозами могут быть местами в большинстве северных, центральных и западных областей;
- 31 августа - в большинстве северных и центральных областей.
На остальной территории погода ожидается без осадков.
Температуру воздуха прогнозируют при этом:
- ночью +12...+18°С;
- днем +23...+30°С.
Прогноз погоды по Украине на 29-31 августа (инфографика: meteo.gov.ua)
К чему готовиться в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода в субботу, 29 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается также с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве +12...+14°С;
- по области +9...+14°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +25...+27°С;
- по области +23...+28°С.
30 августа, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать в среднем около +18°С ночью и +26°С днем.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Последний день лета, 31 августа, может быть для киевлян и гостей города еще теплее.
Ночью (на фоне возможных осадков) столбики термометров будут подниматься в среднем до +17°С, тогда как днем ожидается около +28°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Читайте также, какие водохранилища бьют антирекорды в конце августа (где воды уже не хватает людям) и какой может быть погода в Украине в сентябре.