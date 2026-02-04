ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

"Люди виснажені": у Києві досі 10% будинків без тепла, енергетикам готують ротацію

Україна, Середа 04 лютого 2026 13:56
UA EN RU
"Люди виснажені": у Києві досі 10% будинків без тепла, енергетикам готують ротацію Фото: кияни рятуються від холоду у пунктах обігріву (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 4 лютого, в Києві без тепла залишаються понад 1100 багатоповерхівок. Таким чином, ситуація з учорашнього дня так і не змінилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читай також: Ремонт Дарницької ТЕЦ займе значний час: як планують рятувати киян від холоду

Президент розповів, що станом на зараз у столиці працюють більш ніж 200 бригад. Він додав, що їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, адже люди виснажені.

"Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - сказано в заяві президента.

Зеленський зазначив, що наразі найскладніша ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Він додав, що складна ситуація і в інших областях, зокрема, на Дніпровщині та Черкащині.

Що передувало

У вівторок, 3 лютого, столичний мер Віталій Кличко розповів, що після нічного удару РФ по критичній інфраструктурі Києва без тепла перебувало близько 10% від загальної кількості будинків. Зокрема, це понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах.

Він також зазначив, що у більш ніж 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Удар по ТЕЦ у Києві

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого росіяни застосували понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилися й енергетичні об'єкти в Києві.

Кличко розповів, що після атаки понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без теплопостачання. За його словами, було сильно пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує теплопостачання для багатоповерхівок у цих районах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Війна в Україні
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом