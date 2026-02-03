ua en ru
Ремонт Дарницької ТЕЦ займе значний час: як планують рятувати киян від холоду

Київ, Вівторок 03 лютого 2026 21:57
UA EN RU
Ремонт Дарницької ТЕЦ займе значний час: як планують рятувати киян від холоду Фото: Денис Шмигаль, міністр енергетики України (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерій Ульяненко

Ремонт Дарницької теплоенергоцентралі вимагає значної кількості часу, оскільки вона зазнала серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей, зазнала сильних пошкоджень. Це військовий злочин Росії. Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час", - наголосив він.

Міністр додав, що доручив вивчити проаналізувати всі об'єкти комунальної, приватної та держвласності в районах, де зможуть тимчасово перебувати люди, які залишилися без тепла у своїх оселях.

"З огляду на критичність ситуації, на засіданні обговорили термінові заходи для стабілізації системи. Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу", - зазначив Шмигаль.

За його словами, вивчаються варіанти підключення резервного теплопостачання для тих будинків, які перебувають в зоні тривалого відключення.

Він підкреслив, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Міністр додав, що на критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів.

Удар по ТЕЦ у Києві

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни застосували понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилися й енергетичні об'єкти в Києві.

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що після атаки понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без теплопостачання.

Він уточнив, що було сильно пошкоджено енергооб'єкт, який забезпечує теплопостачання для багатоповерхівок у цих районах.

