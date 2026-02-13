Тепер ще небезпечніше: окупанти засвітили на фронті нову версію "Солнцепека"
Оновлена версія "Солнцепека" отримала збільшену дальність стрільби і посилений захист, що може підвищити її живучість в умовах насиченого дронами поля бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.
Читайте також: На одному з напрямків багато російських літаків і КАБів: у ЗСУ розповіли деталі
Міністерство оборони РФ опублікувало кадри бойового застосування системи, назвавши її ТОС-1А "Солнцепек".
Однак візуальні ознаки вказують на використання саме ТОС-3 "Дракон", вперше представленої 2024 року.
Машина спочатку демонструвалася з додатковими захисними елементами і комплексом радіоелектронної боротьби.
Нова пускова і збільшена дальність
Головна відмінність - оновлена пускова установка з 15 напрямними замість 24, як у "Солнцепека". Скорочення боєкомплекту компенсовано застосуванням більш далекобійних ракет.
Якщо ТОС-1А мав дальність до 6 км і вимагав виходу на пряму видимість цілі, то ТОС-3 здатний працювати на дистанції до 15-24 км, що дає змогу застосовувати його із закритих позицій.
Посилений захист
Система створена на танковому шасі Т-72 і додатково оснащена динамічним захистом "Контакт-5", противодроновими сітками і засобами РЕБ.
Також на опублікованих кадрах видно додаткові екрани і захисні елементи, що прикривають напрямні в похідному положенні.
В умовах активного застосування ударних дронів і контрбатарейної боротьби такі зміни роблять ТОС-3 більш стійким до ураження порівняно з попередніми версіями.
Нагадуємо, що Велика Британія спрямує 150 млн фунтів стерлінгів на участь у програмі PURL, що передбачає закупівлю американського озброєння для України. Про це повідомив міністр оборони країни Джон Хілі, наголосивши на необхідності посилення української ППО на тлі триваючих атак РФ.
Зазначимо, що постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати продовжать постачання наступального озброєння Україні аж до укладення мирної угоди, наголосивши на незмінності підтримки Києва з боку Вашингтона на цьому етапі конфлікту.