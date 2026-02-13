Теперь еще опасней: оккупанты засветили на фронте новую версию "Солнцепека"
Обновленная версия "Солнцепека" получила увеличенную дальность стрельбы и усиленную защиту, что может повысить ее живучесть в условиях насыщенного дронами поля боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Читайте также: На одном из направлений много российских самолетов и КАБов: в ВСУ рассказали детали
Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевого применения системы, назвав ее ТОС-1А "Солнцепек".
Однако визуальные признаки указывают на использование именно ТОС-3 "Дракон", впервые представленной в 2024 году.
Машина изначально демонстрировалась с дополнительными защитными элементами и комплексом радиоэлектронной борьбы.
Новая пусковая и увеличенная дальность
Главное отличие — обновленная пусковая установка с 15 направляющими вместо 24, как у "Солнцепека". Сокращение боекомплекта компенсировано применением более дальнобойных ракет.
Если ТОС-1А имел дальность до 6 км и требовал выхода на прямую видимость цели, то ТОС-3 способен работать на дистанции до 15–24 км, что позволяет применять его с закрытых позиций.
Усиленная защита
Система создана на танковом шасси Т-72 и дополнительно оснащена динамической защитой "Контакт-5", противодроновыми сетками и средствами РЭБ.
Также на опубликованных кадрах видны дополнительные экраны и защитные элементы, прикрывающие направляющие в походном положении.
В условиях активного применения ударных дронов и контрбатарейной борьбы такие изменения делают ТОС-3 более устойчивым к поражению по сравнению с предыдущими версиями.
Напоминаем, что Великобритания направит 150 млн фунтов стерлингов на участие в программе PURL, предусматривающей закупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили, подчеркнув необходимость усиления украинской ПВО на фоне продолжающихся атак РФ
Отметим, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставки наступательного вооружения Украине вплоть до заключения мирного соглашения, подчеркнув неизменность поддержки Киева со стороны Вашингтона на данном этапе конфликта.