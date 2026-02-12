На одному з напрямків забагато російських літаків та КАБів: в ЗСУ розповіли деталі

Росіяни на півдні України значно активізували роботу авіації, зокрема використання керованих авіабомб проти позицій Сил оборони та населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, минулої доби росіяни здійснили найбільшу кількість авіаційних атак із застосуванням КАБів та керованих ракет.

"Зафіксовано 25 таких ударів із застосуванням понад 100 корегованих авіаційних бомб. Також ворог застосовував некеровані авіаційні ракети - більш як 60 штук", - зазначив він.

Волошин додав, що найскладніше наразі біля Гуляйполя Запорізької області. Там відбулося 15 боїв, зокрема в районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового, де активно атакують росіяни.

На Оріхівському напрямку була тільки одна атака, в районі Степового. Щодо Олександрівського напрямку, противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки. Один бій був на Придніпровському напрямку.

"Противник намагався здійснити якісь штурмові дії, але вони були невдалими. Крім того, ми провели пошуково-ударні й контрдиверсійні дії, знищуючи групи ворога, які намагалися інфільтруватися", - додав Волошин.