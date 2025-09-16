Теорія без автошколи? Скільки іспитів треба скласти, щоб отримати у правах дві категорії

Сьогодні кандидати у водії можуть підготуватись до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС самостійно (без відвідування автошколи). При цьому в декого може виникнути бажання чи потреба відкрити кілька категорій одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
У ГСЦ МВС поділились, що громадяни часто звертаються до них із питанням: скільки теоретичних іспитів потрібно складати в сервісному центрі МВС, якщо посвідчення водія ще немає, але планується одночасне відкриття категорій B і C за самопідготовкою?
"Головний сервісний центр МВС роз'яснює: відкрити одразу кілька категорій можливо", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Наголошується, що тим із громадян, які обрали шлях самопідготовки, під час звернення до адміністратора сервісного центру МВС - для реєстрації на іспит - потрібно обов'язково зазначити, що планується відкриття одразу декількох категорій.
У такому випадку складаються два окремі теоретичні іспити:
"Це пояснюється тим, що йдеться про різні типи транспортних засобів, які потребують окремих знань і навичок", - зауважили у ГСЦ МВС.
Так само буде й на етапі практичної підготовки - складати потрібно два іспити:
"Адже практичні навички водіння цих транспортних засобів суттєво відрізняються", - пояснили українцям.
Окремо увагу громадян звернули на те, що отримати право керування транспортними засобами категорії B і категорії C можна з 18 років.
Тобто повнолітня особа має можливість одночасно відкрити категорії:
У ГСЦ МВС розповіли, що можливість одночасного відкриття категорій B і C може бути зручною для:
"Адже знання та вміння керувати як легковими, так і вантажними автомобілями підвищують мобільність і розширюють коло завдань, які вони можуть виконувати", - пояснили громадянам.
Зазначається насамкінець, що і теоретичні, і практичні іспити в сервісному центрі МВС складаються за попереднім записом.
"На кожну послугу необхідно реєструватись окремо. Один запис - це одна послуга", - наголосили у ГСЦ.
Уточнюється, що записатися на складання іспитів можна на 21 день вперед - на сайті Головного сервісного центру МВС через:
