Теория без автошколы? Сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категории

Сегодня кандидаты в водители могут подготовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД самостоятельно (без посещения автошколы). При этом у некоторых может возникнуть желание или потребность открыть несколько категорий одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
В ГСЦ МВД поделились, что граждане часто обращаются к ним с вопросом: сколько теоретических экзаменов нужно сдавать в сервисном центре МВД, если водительского удостоверения еще нет, но планируется одновременное открытие категорий B и C по самоподготовке?
"Главный сервисный центр МВД разъясняет: открыть сразу несколько категорий возможно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что тем из граждан, которые выбрали путь самоподготовки, при обращении к администратору сервисного центра МВД - для регистрации на экзамен - нужно обязательно отметить, что планируется открытие сразу нескольких категорий.
В таком случае сдаются два отдельных теоретических экзамена:
"Это объясняется тем, что речь идет о различных типах транспортных средств, требующих отдельных знаний и навыков", - отметили в ГСЦ МВД.
Так же будет и на этапе практической подготовки - сдавать нужно два экзамена:
"Ведь практические навыки вождения этих транспортных средств существенно отличаются", - объяснили украинцам.
Отдельно внимание граждан обратили на то, что получить право управления транспортными средствами категории B и категории C можно с 18 лет.
То есть совершеннолетнее лицо имеет возможность одновременно открыть категории:
В ГСЦ МВД рассказали, что возможность одновременного открытия категорий B и C может быть удобной для:
"Ведь знания и умение управлять как легковыми, так и грузовыми автомобилями повышают мобильность и расширяют круг задач, которые они могут выполнять", - объяснили гражданам.
Отмечается напоследок, что и теоретические, и практические экзамены в сервисном центре МВД сдаются по предварительной записи.
"На каждую услугу необходимо регистрироваться отдельно. Одна запись - это одна услуга", - подчеркнули в ГСЦ.
Уточняется, что записаться на сдачу экзаменов можно на 21 день вперед - на сайте Главного сервисного центра МВД через:
