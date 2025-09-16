RU

Образование

Теория без автошколы? Сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категории

Будущие водители могут получить право управлять транспортом нескольких категорий одновременно (фото: hsc.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня кандидаты в водители могут подготовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД самостоятельно (без посещения автошколы). При этом у некоторых может возникнуть желание или потребность открыть несколько категорий одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Открытие категорий B и C одновременно: сколько экзаменов нужно сдать

В ГСЦ МВД поделились, что граждане часто обращаются к ним с вопросом: сколько теоретических экзаменов нужно сдавать в сервисном центре МВД, если водительского удостоверения еще нет, но планируется одновременное открытие категорий B и C по самоподготовке?

"Главный сервисный центр МВД разъясняет: открыть сразу несколько категорий возможно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что тем из граждан, которые выбрали путь самоподготовки, при обращении к администратору сервисного центра МВД - для регистрации на экзамен - нужно обязательно отметить, что планируется открытие сразу нескольких категорий.

О чем важно не забыть при регистрации на экзамен (иллюстрация: hsc.gov.ua)

В таком случае сдаются два отдельных теоретических экзамена:

  • по категории B (легковые автомобили);
  • по категории C (грузовые автомобили).

"Это объясняется тем, что речь идет о различных типах транспортных средств, требующих отдельных знаний и навыков", - отметили в ГСЦ МВД.

Так же будет и на этапе практической подготовки - сдавать нужно два экзамена:

  • сначала - по управлению легковым авто;
  • а затем - по управлению грузовым автомобилем.

"Ведь практические навыки вождения этих транспортных средств существенно отличаются", - объяснили украинцам.

С какого возраста можно открыть категории B и C в Украине

Отдельно внимание граждан обратили на то, что получить право управления транспортными средствами категории B и категории C можно с 18 лет.

То есть совершеннолетнее лицо имеет возможность одновременно открыть категории:

  • для управления легковыми автомобилями;
  • для управления грузовиками.

Со скольки лет можно управлять ТС категорий В и С (иллюстрация: hsc.gov.ua)

Кому могут понадобиться две категории и для чего

В ГСЦ МВД рассказали, что возможность одновременного открытия категорий B и C может быть удобной для:

  • водителей, которые планируют работать на разных видах транспорта;
  • военнослужащих.

"Ведь знания и умение управлять как легковыми, так и грузовыми автомобилями повышают мобильность и расширяют круг задач, которые они могут выполнять", - объяснили гражданам.

Как записаться на теоретические и практические экзамены

Отмечается напоследок, что и теоретические, и практические экзамены в сервисном центре МВД сдаются по предварительной записи.

"На каждую услугу необходимо регистрироваться отдельно. Одна запись - это одна услуга", - подчеркнули в ГСЦ.

Уточняется, что записаться на сдачу экзаменов можно на 21 день вперед - на сайте Главного сервисного центра МВД через:

  • либо Е-запись;
  • либо мобильное приложение "Е-запись" (скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play).

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.

Кроме того, с 12 сентября 2025 года в Украине начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения в сервисных центрах МВД.

Читайте также, как можно бесплатно восстановить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, уничтоженные в результате вражеских обстрелов по Украине.

