Теория без автошколы? Сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категории

Открытие категорий B и C одновременно: сколько экзаменов нужно сдать

В ГСЦ МВД поделились, что граждане часто обращаются к ним с вопросом: сколько теоретических экзаменов нужно сдавать в сервисном центре МВД, если водительского удостоверения еще нет, но планируется одновременное открытие категорий B и C по самоподготовке?

"Главный сервисный центр МВД разъясняет: открыть сразу несколько категорий возможно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что тем из граждан, которые выбрали путь самоподготовки, при обращении к администратору сервисного центра МВД - для регистрации на экзамен - нужно обязательно отметить, что планируется открытие сразу нескольких категорий.

О чем важно не забыть при регистрации на экзамен (иллюстрация: hsc.gov.ua)

В таком случае сдаются два отдельных теоретических экзамена:

по категории B (легковые автомобили);

по категории C (грузовые автомобили).

"Это объясняется тем, что речь идет о различных типах транспортных средств, требующих отдельных знаний и навыков", - отметили в ГСЦ МВД.

Так же будет и на этапе практической подготовки - сдавать нужно два экзамена:

сначала - по управлению легковым авто;

а затем - по управлению грузовым автомобилем.

"Ведь практические навыки вождения этих транспортных средств существенно отличаются", - объяснили украинцам.

С какого возраста можно открыть категории B и C в Украине

Отдельно внимание граждан обратили на то, что получить право управления транспортными средствами категории B и категории C можно с 18 лет.

То есть совершеннолетнее лицо имеет возможность одновременно открыть категории:

для управления легковыми автомобилями;

для управления грузовиками.

Со скольки лет можно управлять ТС категорий В и С (иллюстрация: hsc.gov.ua)

Кому могут понадобиться две категории и для чего

В ГСЦ МВД рассказали, что возможность одновременного открытия категорий B и C может быть удобной для:

водителей, которые планируют работать на разных видах транспорта;

военнослужащих.

"Ведь знания и умение управлять как легковыми, так и грузовыми автомобилями повышают мобильность и расширяют круг задач, которые они могут выполнять", - объяснили гражданам.

Как записаться на теоретические и практические экзамены

Отмечается напоследок, что и теоретические, и практические экзамены в сервисном центре МВД сдаются по предварительной записи.

"На каждую услугу необходимо регистрироваться отдельно. Одна запись - это одна услуга", - подчеркнули в ГСЦ.

Уточняется, что записаться на сдачу экзаменов можно на 21 день вперед - на сайте Главного сервисного центра МВД через: