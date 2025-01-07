Тенденції 2025 року. Що відбувається на ринку нерухомості України і яке житло в попиті

Ринок нерухомості України майже адаптувався до воєнних викликів. Протягом 2024 року квартири переважно дорожчали у всіх регіонах, окрім прифронтових. Також активно зводили нове житло - найбільше зданих новобудов у Києві та області.

РБК-Україна розпитала експертку із нерухомості Олену Бондарук , яка зараз ситуація на ринку та чого варто очікувати далі.

Що відбувається на вторинному ринку

"Ринок нерухомості активно працював до 19 грудня, коли відбулась хакерська атака на державні реєстри. Всі чекають відновлення їх роботи. Як завжди, на первинному і вторинному ринку найбільший попит на одно і двокімнатні квартири. За той час поки не працюють (відновлюються) реєстри, відчувається незначний спад на попит нерухомості", - каже експерт.

Зазначимо, що після початку війни українці почали віддати перевагу житлу на нижніх поверхах, а також газифікованим будинкам. Важливим критерієм є наявність поряд укриття.

"Зараз спостерігається певний дефіцит пропозицій на вторинному ринку, тому попит на таке житло завжди є. При цьому - ціни стабільні. По вартості не відчувається суттєвих змін. Тільки індивідуально: кому потрібно продати швидше - знижує ціну", - пояснює Бондарук.

Зараз найдорожче житло в Ужгороді, Львові, Києві - ціна за 1 кв. м коливається від 1 300 до 1 490 доларів. Найдешевше житло у Херсоні, Запоріжжі, Сумах та Харкові. Там "квадрат" нерухомості продають за 500-590 доларів.

Зазначимо, що за минулий рік найбільше на вторинному ринку подорожчало житло у Рівному - на 23% у доларовому еквіваленті. Зараз там 1 кв. м коштує 1 050 доларів.

Вартість 1 кв. м на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Яка ситуація на ринку новобудов

На новобудови попит збільшився через дефіцит пропозицій на ринку вторинного житла.

"Вартість нерухомості в безпечних областях і містах України зросла з початку повномасштабної війни, оскільки попит диктує ціни. У Львові подекуди ціни досягли столичних показників. Найдешевше житло із західних регіонів - в Хмельницькій області. В Ужгороді та Івано-Франківську дорожче, ніж в Хмельницькому, але дешевше ніж у Львові", - говорить експерт.

Трійка лідерів із найдорожчим житлом у новобудовах - Львів, Ужгород та Києв. В середньому "квадрат" у цих містах коштує 1 080 - 1 300 доларів. Найдешевша нерухомість у Сумах, Харкові та Запоріжжі, де 1 кв. м продають за 610-630 доларів. Даних про Херсон немає.

Зазначимо, що попри війну первинний ринок продовжує розвиватись, найбільше новобудов зводять у Києві та області, а також на заході України. Торік у столиці ввели в експлуатацію 10 730 нових квартир, в області - 8 550, у Львові - 5 420.

Найбільше вартість на первинному ринку підскочила у Кропивницькому, там 1 кв. м за рік подорожчав 33% в гривні і зараз коштує 1 080 доларів.

Ціни за 1 кв. м на первинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Які є тенденції на ринку нерухомості

"З останніх тенденцій - забудовники пропонують квартири з оздобленням, оскільки на них є підвищений попит, таке житло швидше розкуповують", - каже Бондарук.

Ще одна новинка ринку - пропонується оренда квартир з правом викупу. Тобто житло продають з невеликим першим внеском і розтермінуванням, при цьому сплачується орендна ставка.

"Зараз є великий попит на житло що підходить під програму "єОселя". Але, на жаль, таких обʼєктів недостатньо. В цілому суттєвих змін на ринку немає і не очікується", - додає експерт.

Додамо також, що сума кредитів за іпотечною програмою "єОселя" зменшилась у другому півріччі 2024 року. Найменший перший внесок для купівлі квартири в іпотеку - у Кропивницькому, він становить 4 тисячі доларів. Найбільший - у Києві, тут розмір встановлений не менш як 18 тисяч доларів.

У другій половині 2024 року суми виданих кредитів за програмою "єОселя" зменшились (скриншот сайту ЛУН)