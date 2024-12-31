Найдоступніше житло на заході України. Скільки зараз коштують квартири у Хмельницькому

У Хмельницькому житло на вторинному ринку подорожчало на 7% в доларовому еквіваленті протягом року, а ціни у новобудовах залишились без змін. Попри це, вартість нерухомості у місті належить до середнього сегмента по Україні й найдешевшого на заході країни.

РБК-Україна із посиланням на ЛУН розповідає про те, що відбувається на ринку нерухомості у Хмельницькому та які там зараз ціни на квартири.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

У 2024 році ціни на вторинному ринку Хмельницького підскочили до 790 доларів за квадрат, це на 8% дорожче, ніж було торік. Плавне подорожчання відбулося у першому кварталі року, далі вартість стабілізувалась.

Зараз однокімнатні квартири в середньому продають за 35 тисяч доларів, двокімнатні - 49 тисяч доларів, трикімнатні - 60 тисяч доларів. Найбільше на ринку пропозицій із продажу однокімнатних квартир за ціною 28-36 тисяч доларів.

В середньому, щоб купити однокімнатну квартиру в місті треба відкладати усю зарплату протягом 6 років, двокімнатну - 8,4 року, трикімнатну - 10,1 року.

Додамо, що найдорожча нерухомість в Україні зараз в Ужгороді, Львові і Києві, де "квадрат" коштує від 1 250 до 1 480 доларів. Найнижчі ціни на житло у Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Сумах, де 1 кв. м продають за 470-580 доларів.

Ціни за "квадрат" нерухомості на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

На первинному ринку вартість квартир за рік не змінилась у доларовому еквіваленті (у гривневому +12%). "Квадрат" у новобудові коштує 670 доларів. Це найнижча ціна на нерухомість на заході України.

Скільки коштує 1 кв. м у новобудовах:

економ-клас - 590 доларів

комфорт - 650 доларів

бізнес - 670 доларів

преміум - 860 доларів

Темпи зведення житла у 2024-му практично дорівнюють рівню 2022-го, цьогоріч у Хмельницькому ввели 2 440 нових квартир в експлуатацію. Зараз у продажу 64 новобудови (107 ЖК), це на 2% більше ніж торік. 39 забудовників надають розтермінування, у 6 можна взяти житло в іпотеку "єОселя", у 3 - в кредит.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинному ринку становить 31,2 тисячі доларів. Щоб взяти таке житло в іпотеку, доведеться заплати перший внесок не менше 347 тисяч гривень.

Графік зміни цін на нерухомість у новобудовах Хмельницького (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду у місті

Ціни на оренду одно- і двокімнатних квартир протягом 2024 року зросли на 11%, найбільший "стрибок" відбувся протягом червня-серпня. При цьому вартість трикімнатних залишилась без змін.

Зараз однокімнатні квартири в середньому коштують 10 тисяч гривень, двокімнатні - 11 тисяч, трикімнатні - 12 тисяч. На оренду хмельничани в середньому витрачають 50% зарплати.

Експерти ЛУН підрахували, що вартість однокімнатної квартири дорівнює її оренді протягом 12 років, двокімнатної - 16,8 року, трикімнатної - 16,9 року.

Вартість оренди квартир у Хмельницькому (скриншот сайту ЛУН)