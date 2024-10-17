Тренди ринку нерухомості. Яке житло найбільше в попиті під час війни

В Україні продовжує зростати попит на невеликі одно- і двокімнатні квартири у новобудовах, особливо популярні закриті комплекси з укриттями.

РБК-Україна розповідає про головні тренди на ринку нерухомості і яке житло найбільше в попиті під час війни.

Яке житло у попиті під час війни

"У тренді житло в закритих комплексах з власною інфраструктурою, з автономією та укриттями. Попит на це житло потроху зростає і ціни перестають падати. Щодо житла в застарілому радянському фонді такого буму немає і навряд буде, бо є з чого вибирати", – каже Голова Комітету ААУ з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко.

Також під час повномасштабної війни змінився попит на поверховість. Раніше багато хто надавав перевагу верхнім поверхам з панорамними вікнами або вибирав квартири на останніх поверхах для встановлення мансардних вікон безпосередньо в дахове покриття, зараз таке житло не популярне.

Водночас, за словами Даниленко, зріс попит на невеликі будиночки в передмісті, так звані таунхауси. Люди купують їх, саме щоб забезпечити автономність та максимально убезпечити своє перебування, виключаючи велике скупчення багатоповерхових забудов.

"Не останнім критерієм є і розташування житла якомога далі від об’єктів критичної інфраструктури, які можуть зазнати у будь-який час обстрілів ворогом. Дехто вибирає житло біля станцій метро, щоб мати поруч надійне укриття", – додає експерт.

Українці все частіше вибирають квартири у закритих комплексах з власною інфраструктурою (фото: Freepik)

Зазначимо, що понад 50% покупців цікавляться житлом, введеним в експлуатацію, або яке перебуває на завершальному етапі будівництва, менше третини складає попит на нові черги житлових комплексів або котеджних містечок на стадії активного будівництва, близько 20% – на об'єкти, які перебувають на початковому на етапі будівництва.

Додамо також, що в Україні за першу половину 2024 року ввели в експлуатацію 74 новобудови на 130 секцій, з них у Києві – 10 новобудов, у Київській області – 18.

Які середні ціни на квартири у різних містах

Згідно із даними ЛУН, за останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку на заході України в середньому зросли на 2-5%, у Києві знизились на 6%, а в Сумах, Харкові, Запоріжжі та Одесі – впали на 9-16%. А от на первинному ринку ціни зросли практично по всій Україні на 4-13%, лише у Кропивницькому та Запоріжжі знизились на 6-11%.

Середня вартість одно-, дво- і трикімнатних квартир на вторинці:

Львів – 65 тис. доларів, 89 тис. доларів, 140 тис. доларів

– 65 тис. доларів, 89 тис. доларів, 140 тис. доларів Київ – 60 тис. доларів, 93 тис. доларів, 110 тис. доларів

– 60 тис. доларів, 93 тис. доларів, 110 тис. доларів Ужгород – 55 тис. доларів, 78 тис. доларів, 96 тис. доларів

– 55 тис. доларів, 78 тис. доларів, 96 тис. доларів Вінниця – 45 тис. доларів, 65 тис. доларів, 70 тис. доларів

– 45 тис. доларів, 65 тис. доларів, 70 тис. доларів Івано-Франківськ – 37 тис. доларів, 52 тис. доларів, 68 тис. доларів

– 37 тис. доларів, 52 тис. доларів, 68 тис. доларів Одеса – 36 тис. доларів, 54 тис. доларів, 73 тис. доларів

– 36 тис. доларів, 54 тис. доларів, 73 тис. доларів Полтава – 35 тис. доларів, 49 тис. доларів, 58 тис. доларів

– 35 тис. доларів, 49 тис. доларів, 58 тис. доларів Дніпро – 32 тис. доларів, 43 тис. доларів, 60 тис. доларів

– 32 тис. доларів, 43 тис. доларів, 60 тис. доларів Харків – 20 тис. доларів, 33 тис. доларів, 43 тис. доларів

– 20 тис. доларів, 33 тис. доларів, 43 тис. доларів Запоріжжя – 18 тис. доларів, 25 тис. доларів, 35 тис. доларів

Середня вартість квартир у різних містах України (скриншот ЛУН)

Як страхувати житло під час війни

"В умовах війни з юридичної точки зору можна захистити себе страхуванням житла. Але тут варто одразу дізнатись в консультанта страхової особливості врегулювання страхових випадків під час воєнного стану та уважно вивчити договір на предмет, яка саме подія буде вважатись страховим випадком. Уточнити, чи покриває страховка воєнні ризики", – пояснює Даниленко.

Під час воєнного стану, враховуючи великі ризики для страховиків, кожне звернення щодо страхування житла розглядають індивідуально. Зважають на різні фактори: поверховість, наближеність до об’єктів критичної інфраструктури, зони бойових дій тощо.

"Для цього до вашого будинку компанія може відправити спеціалістів, які оглянуть житло та оцінять ймовірність небезпеки. Якщо поруч із будинком, наприклад, є військова частина, теплоелектростанція або там вже були "прильоти", у страхуванні, скоріше за все, відмовлять через високі ризики влучання шахедів, пошкодження житла уламками боєприпасів, виникненням пожеж внаслідок ворожих атак", – каже експерт.