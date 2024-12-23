Вже не Львів. Де найбільше подорожчало житло у 2024 році і які зараз ціни на квартири

Протягом 2024-го зниження вартості житла спостерігалось лише у східних регіонах, у решті - ціни зростали. У деяких містах зафіксували рекордні показники - подорожчання за рік на 23% на вторинному ринку та 33% - на первинному, а оренда "злетіла" на 37%.

РБК-Україна із посиланням на ЛУН розповідає, яка ситуація на ринку нерухомості в Україні та які зміни відбулися у 2024-му році.

Що за рік змінилось на вторинному ринку і де зросли ціни

У 2024-му тримався торішній тренд: у східних та деяких центральних регіонах середні ціни йшли вниз, а у західних - вгору. Різниця у вартості житла в різних регіонах іноді доходить до рекордних показників. Наприклад, у Запоріжжі квартира майже вчетверо дешевша за аналогічне житло у Львові.

У Києві ціни на однокімнатні квартири знизились на 2% в доларовому еквіваленті, а в східних регіонах: Сумах, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі - на 17%, 19%, 17% та 21%, відповідно. При цьому аналогічне житло на заході України дорожчало. У Львові за рік однокімнатні квартири подорожчали на 13%, в Івано-Франківську - на 18%, а в Рівному - на 23% у валюті, що стало рекордом на вторинному ринку.

Попри це, найдорожчою залишається нерухомість у Львові, Ужгороді та Києві. Однокімнатні квартири там коштують в середньому 65 тисяч доларів, 60 тисяч та 54 тисячі, відповідно. Найдешевше житло у Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Сумах, там однокімнатні квартири коштують 16 тисяч доларів, 17 тисяч та по 20 тисяч, відповідно.

Тенденцією 2024-го року стало зростання цін на дво- і трикімнатні квартири. Експерти це пояснюють тим, що багато переселенців вирішили інтегруватись у нові громади й придбали житло.

Які ціни на житло на вторинному ринку у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Яка ситуація на ринку новобудов

Ціни на первинному ринку цьогоріч зростали, на це вплинуло кілька факторів.

"Подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати в галузі, послаблення національної валюти - ці фактори у 2024 році продовжували підштовхувати ціни на українській первинці вгору. Рекордсменом зростання середньої вартості "квадрату" став Кропивницький, в якому 1 кв. м за рік додав 33% в гривні. У Рівному новобудови подорожчали на 24%, в Івано-Франківську, Чернівці та Вінниці - на 21%.

Найдорожчим в Україні по середній вартості "квадрата" у новобудові залишається Львів, там вартість цієї нерухомості зросла на 14% за рік.

Через підвищений попит на новобудови у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську за рік на 6-8% збільшилась кількість ЖК в продажу, Києві - на 1%, у Дніпрі - на 2%, а от в Харкові їх кількість зменшилась 9%, у Миколаєві - на 6%, Одесі - на 7%.

У 2024 році майже у всіх обласних центрах збільшились обсяги введення нового житла в експлуатацію. Найкращий показник у Житомирі та Чернігові - на 329% та 316%, відповідно. В столиці кількість зданих нових квартир збільшилась на 13%, але разом із тим, саме Київ є лідером по будівництву нового житла. Тут за рік ввели в експлуатацію 10,7 тисячі нових квартир. На другому місці - Київська область, там здали 8,6 тисячі нових квартир, на третьому місці Львів з 5,4 тисячами введених квартир.

Ціни за 1 кв. м у новобудовах у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Також експерти ЛУН вирахували доступність житла для купівлі. Результати їхнього дослідження показали, що в середньому на однокімнатну квартиру у Львові треба відкладати зарплату за 9,8 року, в Ужгороді - 8,5 року, у Луцьку - 8,4 року, Києві - 8,3 року. Найменше доведеться відкладати на аналогічну квартиру у Херсоні - 2,8 року.

Виходом для багатьох українців у питанні придбання житла є іпотечна програма "єОселя". Мінімальна сума внеску залежить від міста. У столиці на готову квартиру від забудовника внесок становить 750 тисяч гривень при вартості цілої квартири 3,7 млн гривень. На перший внесок по квартирі, яка майже збудована - 505 тисяч гривень при її повній вартості 2,5 млн гривень.

Найменші суми для першого внеску - у Кропивницькому, Запоріжжі та Сумах, вони становлять 148 тисяч гривень, 189 тисяч та 191 тисяча, відповідно.

Сума першого внеску за іпотечною програмою "єОселя" у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Що з ринком оренди

Попит на оренду квартир цьогоріч продовжував зростати й навіть перевищив рекордні показники 2023 року.

"Ринок оренди почуває себе найвпевненіше: попит високий, орендні ставки ростуть, термін експозиції вільних квартир знижується", - заявляють експерти ЛУН.

Найдорожча зараз оренда в Ужгороді, Львові і Києві, де однокімнатні квартири здають за 18,5 тисяч гривень за місяць, 17 тисяч грн та 16,5 тисяч, відповідно. Втім, лідером по вартості оренди дво- та трикімнатних квартир є Київ з середньою ціною 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць, відповідно. У столиці винаймати квартиру стало на 32% дорожче.

Ціни на оренду найбільше зросли в Івано-Франківську - на 37%, що є рекордним показником. Зараз там однокімнатна квартира коштує 13 700 гривень.

Найдешевша оренда у Херсоні, Харкові й Запоріжжі, там однокімнатну квартиру здають за 3 тисячі гривень на місяць, 4 тисячі та 5 тисяч, відповідно.

Найбільше витрачають на оренду житла мегканці Ужгорода, в середньому у них йде на це 84% зарплати, у Києві - 65%, в Одесі - 40%, в Харкові - 20%, Херсоні - 15%.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Що було з попитом на нерухомість у 2024 році

Експерти ЛУН стверджують, що ринок нерухомості майже адаптувався до викликів воєнного стану, але на нього ще тиснуть інші фактори: інфляційний, фіскальний та фактор попиту.

На зацікавленість українців у купівлі житла впливає ситуація на фронті та стан енергетичної галузі. Під час масових знеструмлень весною та літом 2024 року цікавість до купівлі нерухомості знижувався, але після відновлення стабільного енергопостачання доволі швидко повернулась на попередній рівень.

Також на ринок нерухомості цьогоріч вплинула зміна умов програми пільгової іпотеки "єОселя", зниження платоспроможності населення і перспектива підвищення оподаткування угод з купівлі-продажу нерухомості.

Зазначимо, що від початку дії "єОселі" (кінець 2022 року) видали майже 14,5 тисяч іпотечних кредитів на суму 23,3 млрд грн. Для багатьох українців це чи не єдиний варіант для купівлі житла.

З кінця 2024-го ця програма переорієнтується з ринку вторинної нерухомості на ринок первинки, адже за допомогою "єОселі" більшість позичальників зможуть придбати житло віком до 3 років. Водночас це змінить попит на вторинку.

Інтерес українців до купівлі квартир (скриншот сайту ЛУН)