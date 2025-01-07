Тенденции 2025 года. Что происходит на рынке недвижимости Украины и какое жилье в спросе

Рынок недвижимости Украины почти адаптировался к военным вызовам. В течение 2024 года квартиры преимущественно дорожали во всех регионах, кроме прифронтовых. Также активно возводили новое жилье - больше всего сданных новостроек в Киеве и области.

РБК-Украина расспросила эксперта по недвижимости Елену Бондарук , какая сейчас ситуация на рынке и чего стоит ожидать дальше.

Что происходит на вторичном рынке

"Рынок недвижимости активно работал до 19 декабря, когда произошла хакерская атака на государственные реестры. Все ждут восстановления их работы. Как всегда, на первичном и вторичном рынке наибольший спрос на одно- и двухкомнатные квартиры. За то время пока не работают (восстанавливаются) реестры, ощущается незначительный спад на спрос недвижимости", - говорит эксперт.

Отметим, что после начала войны украинцы начали отдавать предпочтение жилью на нижних этажах, а также газифицированным домам. Важным критерием является наличие рядом укрытия.

"Сейчас наблюдается определенный дефицит предложений на вторичном рынке, поэтому спрос на такое жилье всегда есть. При этом - цены стабильны. По стоимости не ощущается существенных изменений. Только индивидуально: кому нужно продать быстрее - снижает цену", - объясняет Бондарук.

Сейчас самое дорогое жилье в Ужгороде, Львове, Киеве - цена за 1 кв. м колеблется от 1 300 до 1 490 долларов. Самое дешевое жилье в Херсоне, Запорожье, Сумах и Харькове. Там "квадрат" недвижимости продают за 500-590 долларов.

Отметим, что за прошлый год больше всего на вторичном рынке подорожало жилье в Ровно - на 23% в долларовом эквиваленте. Сейчас там 1 кв. м стоит 1 050 долларов.

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какая ситуация на рынке новостроек

На новостройки спрос увеличился из-за дефицита предложений на рынке вторичного жилья.

"Стоимость недвижимости в безопасных областях и городах Украины выросла с начала полномасштабной войны, поскольку спрос диктует цены. Во Львове кое-где цены достигли столичных показателей. Самое дешевое жилье из западных регионов - в Хмельницкой области. В Ужгороде и Ивано-Франковске дороже, чем в Хмельницком, но дешевле чем во Львове", - говорит эксперт.

Тройка лидеров с самым дорогим жильем в новостройках - Львов, Ужгород и Киев. В среднем "квадрат" в этих городах стоит 1 080 - 1 300 долларов. Самая дешевая недвижимость в Сумах, Харькове и Запорожье, где 1 кв. м продают за 610-630 долларов. Данных о Херсоне нет.

Отметим, что несмотря на войну первичный рынок продолжает развиваться, больше всего новостроек возводят в Киеве и области, а также на западе Украины. В прошлом году в столице ввели в эксплуатацию 10 730 новых квартир, в области - 8 550, во Львове - 5 420.

Больше всего стоимость на первичном рынке подскочила в Кропивницком, там 1 кв. м за год подорожал 33% в гривне и сейчас стоит 1 080 долларов.

Цены за 1 кв. м на первичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какие есть тенденции на рынке недвижимости

"Из последних тенденций - застройщики предлагают квартиры с отделкой, поскольку на них есть повышенный спрос, такое жилье быстрее раскупают", - говорит Бондарук.

Еще одна новинка рынка - предлагается аренда квартир с правом выкупа. То есть жилье продают с небольшим первым взносом и рассрочкой, при этом оплачивается арендная ставка.

"Сейчас есть большой спрос на жилье, которое подходит под программу "єОселя". Но, к сожалению, таких объектов недостаточно. В целом существенных изменений на ринке нет и не ожидается", - добавляет эксперт.

Добавим также, что сумма кредитов по ипотечной программе "єОселя" уменьшилась во втором полугодии 2024 года. Наименьший первый взнос для покупки квартиры в ипотеку - в Кропивницком, он составляет 4 тысячи долларов. Самый большой - в Киеве, здесь размер установлен не менее 18 тысяч долларов.

Во второй половине 2024 года суммы выданных кредитов по программе "єОселя" уменьшились (скриншот сайта ЛУН)