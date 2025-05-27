Тенденція йде до збільшення: Ігнат допускає посилення дронових атак РФ по Україні

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, останні декілька ночей Росія завдавала масованих ударів по Україні. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня.

Зокрема, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

У ніч на 26 травня Росія запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети.

А у ніч на 27 травня ворог запустив 60 дронів з п'яти напрямків.

Детальніше про те, що стоїть за цими атаками і якими темпами ворог може далі масовано атакувати - в матеріалі РБК-Україна.

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