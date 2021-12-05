Если тенденция сохранится. Количество войск РФ возле Украины может вырасти до 175 000, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что количество войск России возле украинской границы будет расти. По его мнению, общая численность российских войск у границы может вырасти до 175 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эстонского телевидения.