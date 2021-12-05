Если тенденция сохранится. Количество войск РФ возле Украины может вырасти до 175 000, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что количество войск России возле украинской границы будет расти. По его мнению, общая численность российских войск у границы может вырасти до 175 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эстонского телевидения.
"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 000. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 000 человек. Возможность такого наращивание действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей", - сказал Резников в комментарии телеканалу ERR.
Напомним, ранее американское издание Washington Post сообщило, что Россия может готовить наступление на Украину при участии 175 000 военных.
В то же время немецкий журнал Bild опубликовал возможный сценарий вторжения России в Украину.
После этого министр Резников предложил Канаде, Британии и США перебросить своих военных в приграничные украинские города.