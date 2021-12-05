Якщо тенденція збережеться. Кількість військ РФ біля України може зрости до 175 000, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що кількість військ Росії біля українського кордону зростатиме. На його думку, загальна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Естонського телебачення.
"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 000. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 000 осіб. Можливість такого нарощування дійсно є, але ми готові й для нас немає жодних несподіванок", - сказав Резніков в коментарі телеканалу ERR.
Нагадаємо, раніше американське видання Washington Post повідомило, що Росія може готувати наступ на Україну за участю 175 000 військових.
У той же час німецький журнал Bild опублікував можливий сценарій вторгнення Росії в Україну.
Після цього міністр Резніков запропонував Канаді, Британії та США перекинути своїх військових у прикордонні українські міста.