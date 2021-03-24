Темпы вакцинации в Украине растут: за сутки привили более 15 тысяч человек

В Украине увеличиваются темпы вакцинации населения против коронавируса. За прошедшие сутки первую дозу вакцины получили 15 097 человек.
Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве (1330). В целом по регионам за сутки сделали столько прививок:
По сравнению с предыдущими сутками в стране сделали более чем на 4 тысячи прививок больше.
Вакцинация 23 марта проводилась 179 мобильными бригадами и 341 пунктом прививки.
Всего с начала кампании вакцинировали первой дозой 137 026 человек, один украинец получил две дозы. В очередь на вакцинацию уже записались 331 131 человек.
Напомним, в понедельник в Украине стартовал новый этап вакцинации - к мобильным бригадам привлекли центры прививок.
Также сообщалось, что после получения новых партий вакцины в Украине запустят работу еще 2 тысяч центров прививок.