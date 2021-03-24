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Темпы вакцинации в Украине растут: за сутки привили более 15 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине увеличиваются темпы вакцинации населения против коронавируса. За прошедшие сутки первую дозу вакцины получили 15 097 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве (1330). В целом по регионам за сутки сделали столько прививок:

  • Винницкая область - 810;
  • Волынская область - 390;
  • Днепропетровская область - 1120;
  • Донецкая область - 50;
  • Житомирская область - 700;
  • Закарпатская область - 630;
  • Запорожская область - 430;
  • Ивано-Франковская область - 712;
  • Киевская область - 890;
  • Кировоградская область - 400;
  • Луганская область - 120;
  • Львовская область - 1055;
  • Киев - 1330;
  • Николаевская область - 470;
  • Одесская область - 520;
  • Полтавская область - 610;
  • Ровенская область - 530;
  • Сумская область - 810;
  • Тернопольская область - 740;
  • Харьковская область - 520;
  • Херсонская область - 550;
  • Хмельницкая область - 240;
  • Черновицкая область - 190;
  • Черниговская область - 350;
  • Черкасская область - 930.

По сравнению с предыдущими сутками в стране сделали более чем на 4 тысячи прививок больше.

Вакцинация 23 марта проводилась 179 мобильными бригадами и 341 пунктом прививки.

Всего с начала кампании вакцинировали первой дозой 137 026 человек, один украинец получил две дозы. В очередь на вакцинацию уже записались 331 131 человек.

Напомним, в понедельник в Украине стартовал новый этап вакцинации - к мобильным бригадам привлекли центры прививок.

Также сообщалось, что после получения новых партий вакцины в Украине запустят работу еще 2 тысяч центров прививок.

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