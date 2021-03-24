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Темпи вакцинації в Україні зростають: за добу прищепили понад 15 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні збільшуються темпи вакцинації населення проти коронавірусу. За минулу добу першу дозу вакцини отримали 15 097 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Найбільше щеплень за вчора зроблено в Києві (1330). В цілому по регіонах за добу зробили стільки щеплень:

  • Вінницька область - 810;
  • Волинська область - 390;
  • Дніпропетровська область - 1120;
  • Донецька область - 50;
  • Житомирська область - 700;
  • Закарпатська область - 630;
  • Запорізька область - 430;
  • Івано-Франківська область - 712;
  • Київська область - 890;
  • Кіровоградська область - 400;
  • Луганська область - 120;
  • Львівська область - 1055;
  • Київ - 1330;
  • Миколаївська область - 470;
  • Одеська область - 520;
  • Полтавська область - 610;
  • Рівненська область - 530;
  • Сумська область - 810;
  • Тернопільська область - 740;
  • Харківська область - 520;
  • Херсонська область - 550;
  • Хмельницька область - 240;
  • Чернівецька область - 190;
  • Чернігівська область - 350;
  • Черкаська область - 930.

У порівнянні з попередньою добою в країні зробили більш ніж на 4 тисячі щеплень більше.

Вакцинація 23 березня проводилася 179 мобільними бригадами та 341 пунктом щеплення.

Всього з початку кампанії вакцинували першою дозою 137 026 осіб, один українець отримав дві дози. У чергу на вакцинацію вже записалися 331 131 людина.

Нагадаємо, в понеділок в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.

Також повідомлялося, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.

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