Темпи вакцинації в Україні зростають: за добу прищепили понад 15 тисяч осіб

В Україні збільшуються темпи вакцинації населення проти коронавірусу. За минулу добу першу дозу вакцини отримали 15 097 осіб.
Найбільше щеплень за вчора зроблено в Києві (1330). В цілому по регіонах за добу зробили стільки щеплень:
У порівнянні з попередньою добою в країні зробили більш ніж на 4 тисячі щеплень більше.
Вакцинація 23 березня проводилася 179 мобільними бригадами та 341 пунктом щеплення.
Всього з початку кампанії вакцинували першою дозою 137 026 осіб, один українець отримав дві дози. У чергу на вакцинацію вже записалися 331 131 людина.
Нагадаємо, в понеділок в Україні стартував новий етап вакцинації - до мобільних бригад залучили центри щеплень.
Також повідомлялося, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.