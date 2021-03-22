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В Минздраве сообщили, когда развернут дополнительные 2 тысячи пунктов прививок в Украине

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 09:17
В Минздраве сообщили, когда развернут дополнительные 2 тысячи пунктов прививок в Украине Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с 22 марта к организации вакцинаций от коронавируса добавились 565 стационарных пунктов прививок. В конце месяца к этому числу планируют добавить еще 2 тысяч пунктов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в рамках второго этапа вакцинации в Украине планируют охватить максимальное количество населения.

"Развертывание второго этапа возможно параллельно с первым. Именно для этого мы и разработали кампанию по вакцинации на двух платформах - когда вакцинируют и мобильные бригады, и функционируют стационарные пункты прививок", - заявил Степанов.

Дополнительные пункты прививок будут разворачиваться после того, как в страну поступят новые партии вакцины. Это ожидается 29-30 марта.

"Всего в рамках второго этапа вакцинации мы планируем развернуть более 2500 пунктов прививок. Они будут разворачиваться после того, как будут поступать новые партии вакцин", - добавил Степанов.

Напомним, за вчера в Украине привили менее 3 тысяч человек. Всего в стране с начала кампании вакцинации сделали более 111 тысяч прививок.

Ранее Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от COVID в Украине

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