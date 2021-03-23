Вакцинация от COVID в Украине: привили еще почти 11 тысяч человек
В Украине за прошедшие сутки сделали 10 904 прививки от коронавируса. Все - первая доза.
Больше всего за сутки вакцинировали в Киеве - 1030 прививок. В целом по регионам было проведено столько прививок:
- Винницкая область - 490 прививок;
- Волынская область - 200 прививок;
- Днепропетровская область - 960 прививок;
- Донецкая область - 150 прививок;
- Житомирская область - 590 прививок;
- Закарпатская область - 500 прививок;
- Запорожская область - 310 прививок;
- Ивано-Франковская область - 454 прививки;
- Киевская область - 310 прививок;
- Кировоградская область - 300 прививок;
- Луганская область - 150 прививок;
- Львовская область - 880 прививок;
- Киев - 1030 прививок;
- Николаевская область - 250 прививок;
- Одесская область - 320 прививок;
- Полтавская область - 620 прививок;
- Ровенская область - 400 прививок;
- Сумская область - 450 прививок;
- Тернопольская область - 510 прививок;
- Харьковская область - 310 прививок;
- Херсонская область - 510 прививок;
- Хмельницкая область - 160 прививок;
- Черновицкая область - 110 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок;
- Черкасская область - 840 прививок.
Прививки проводились 172 мобильными бригадами и 156 пунктами прививки.
Всего с начала кампании в Украине первую дозу вакцины получили 121 928 человек, две дозы - один украинец. По состоянию на 22 марта в лист ожидания вакцинации записались 321 095 человек.
Отметим, по сравнению с вчерашним днем, в стране сделали на более чем 8 тысяч прививок больше.
Напомним, вчера в Украине стартовал новый этап вакцинации - к мобильным бригадам привлекли центры прививок.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что после получения новых партий вакцины в Украине запустят работу еще 2 тысяч центров прививок.